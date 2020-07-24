Туристов позвали в Крым, несмотря на аншлаг

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Крым принял первый миллион туристов в этом сезоне, но это не предел, рассказала эксперт по вопросам туризма Людмила Бабий. В интервью радио Sputnik она призвала людей посетить полуостров и поддержать местных бизнесменов рублем.

Глава Крыма Сергей Аксенов официально объявил, что после карантина регион посетило уже более одного миллиона туристов. На своей странице в Facebook он назвал "беспрецедентным" объем туристического потока в этом году. По его словам, уровень загрузки отелей достигает 95%, а иногда и 100%.

Вместе с этим, в социальных сетях активно тиражируется мнение, что Крым перегружен туристами, и местная инфраструктура не справляется с таким количеством отдыхающих. Эксперт по вопросам туризма Людмила Бабий в интервью радио Sputnik призвала не драматизировать ситуацию и напомнила, что экономика региона связана с туризмом, поэтому гостям всегда рады.

"В любой курортный сезон жители региона страдают от наплыва туристов в хорошем и плохом смысле этого словам. Больше половины занятых людей в Крыму, заняты в сфере туризма и обслуживающих сферах, поэтому высокий сезон на руку крымчанам. Крымчанам нужен этот сезон после вынужденного карантина, чтобы заработать денег и поддержать свои семьи и бизнес", - объяснила эксперт по вопросам туризма.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/