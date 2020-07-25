В МИД пояснили выбор Танзании для возобновления авиасообщения

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Включение Танзании в список из трех стран, с которыми Россия восстанавливает авиасообщение, объясняется популярностью страны у российских туристов.

Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отметила дипломат, «у нас принято сначала обсмеивать, а потом обдумывать».

«То количество людей, которое мы вывезли из Танзании показывает, что это место очень популярное... Занзибар и Танзания - это одно государство. Туристов было очень много», - пояснила Захарова в интервью Youtube-каналу «Виттель. Реальность».

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 1 августа РФ возобновляет авиасообщение с тремя странами, среди которых была и Танзания. Также самолеты будут летать из России в Великобританию и Турцию.

Источник: https://www.mk.ru/