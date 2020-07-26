Два российских бойца одержали победы на турнире UFC Fight Island 3

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Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Мовсар Евлоев и Рамазан Эмеев одержали победы на турнире UFC Fight Island 3. Об этом сообщается на сайте промоушена.

Евлоев, выступающий в полулегком весе, единогласным судейским решением взял верх над англичанином Майком Гранди. Представитель полусредней весовой категории Эмеев по решению судей победил немца Никласа Штольце. Турнир прошел в ночь на воскресенье, 26 июля, на бойцовском острове в Абу-Даби.

Для Евлоева победа стала третьей в трех боях в UFC. Эмеев также одержал третью победу в рамках промоушена, при этом он имеет одно поражение.

Еще один россиянин — полутяж Гаджимурад Антигулов — в рамках турнира UFC Fight Island 3 проиграл болевым приемом в первом раунде шотландцу Полу Крейгу.

Источник: https://lenta.ru