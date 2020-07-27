OrangeSmile.com – удобный сервис для настоящих путешественников

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Современный рынок туристических услуг крайне разнообразен. Множество туристических агентств и операторов предлагают многочисленные варианты проведения отпуска, как внутри страны, так и за рубежом.

Предоставляемыми туроператорами и агентствами услугами пользуется львиная доля отдыхающих. Безусловно, услуги агентств имеют свои преимущества, и пользоваться ими иногда довольно выгодно. Обращаясь в туристические фирмы, Вы избавляете себя от массы забот, касающихся организации отдыха, экономите личное время. В этом случае все проблемы возлагает на себя оператор. Вам лишь остается выбрать наиболее подходящий вариант и принять окончательное решение. Но, как известно за все предоставляемые услуги необходимо платить, и порой довольно ощутимые суммы. К счастью, современные технологии, реализуемые посредством сети Интернет, предоставляют нам и другие варианты, позволяющие планировать свой отдых и осуществлять менее затратные путешествия с точки зрения финансов.

Уникальную возможность совершить путешествие без лишних трат, самостоятельно спланировать свой отдых, выбрать страну, город, отель и характер путешествия, предлагает нам компания «OrangeSmile», принадлежащая крупному туристическому холдингу в Нидерландах. Услуги для туристов со всего мира предоставляются через онлайн-платформу www.orangesmile.com, где посетителям доступны: возможность поиска отелей более чем в 100 странах по всему миру; бронирование номеров; оформление аренды автомобилей; возможность поиска тургидов и мест для экстремального отдыха. Также стоит отметить наличие 3D-демонстрации популярных у туристов туров и мест отдыха.

Для комфортного пользования ресурсом, посетителям онлайн-сервиса предлагается удобная система поиска отелей и бронирования номеров. Указав город, дату заезда, отъезда и количество отдыхающих, Вам будут представлены все действующие предложения. Вы сможете выбрать подходящий отель и номер, исходя из фотообзоров, оценки обслуживания клиентов и наличия удобств, таких как подача завтрака, парковка, бар, бассейн или бесплатный интернет. По аналогичной схеме можно подобрать автомобиль в прокат.

Воспользоваться онлайн-платформой OrangeSmile.com может каждый желающий. Русскоязычная версия сервиса доступна по ссылке - http://www.orangesmile.com/destinations/.