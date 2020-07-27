Названы причины недовольства туристов российскими курортами

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Основным недовольством туристов на российских курортах оказались завышенные требования хозяев жилья. Об этом стало известно из исследования популярного онлайн-сервиса бронирования жилья, пишет «Лента.ру».

В частности, по информации аналитиков, отдыхающие в России часто жалуются на тотальный контроль владельцев недвижимости, которые устанавливают ограничения на пользование интернетом, кондиционером или водой, а в некоторых случаях выдают пульты дистанционного управления от телевизора под подпись.

Вторая проблема - рассыпающаяся в съемном жилье мебель и проблемы с сантехникой. Кроме того, туристы посетовали на запрет шуметь после двенадцати часов ночи.

Помимо этого, отдыхающие пожаловались на нехватку персонала на отдельных курортах и огромное количество насекомых.

Источник: https://www.mk.ru/