Россиянам раскрыли новые правила отдыха в Турции

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Гражданам Российской Федерации рассказали о новых правилах, которые необходимо будет соблюдать во время отдыха в Турецкой Республике, пишет Rambler.ru

Ранее стало известно, что с 1 августа в России откроется авиасообщение с Турцией. Сообщается, что уже сейчас власти республики разработали новые правила для прибывающих на отдых туристов.

Теперь на борту воздушного судна пассажиры должны будут заполнить анкету с личными данными. После этого в аэропорту они пройдут процедуру по измерению температуры тела. Сдавать тест на коронавирусную инфекцию нового типа не придется, однако, если будут выявлены первые признаки COVID-19, отдыхающего отправят в больницу, а контактировавших с ним на 14-дневный карантин.

Помимо этого, за нарушение действующего в Турции масочного режима придется выложить 900 турецких лир.

Источник: https://www.mk.ru/