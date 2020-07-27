Регионы может ждать спортивный кризис

/Спорт и туризм/

В России постепенно открываются спортивные клубы, но из карантина они выходят с долгами по аренде и кредитам. Насколько тяжелая ситуация в этом сегменте экономики радио Sputnik спросило у владельцев региональных спортивных клубов.

Фитнес-клубы и спортивные комплексы Москвы открылись уже с 23 июня, но в 35 регионах России они до сих пор под запретом. В Национальном фитнес-сообществе (НФС) считают, что эти ограничения могут привести к закрытию трети клубов, которые еще не успели открыться.

С подобной оценкой происходящего согласились и владельцы клубов, опрошенные радио Sputnik. Владелец фитнес-клубов на Алтае Светлана Черникова указала на то, что в ее регионе большинство клубов может закрыться.

"На сегодняшний день работают абсолютно все, кроме индустрии фитнеса. Мы уже писали письмо с вопросом - можно ли возобновить занятия. На это нам ответили, что конкретно мы еще работать не можем. Открытие будет с третьего этапа снятия ограничений, но не понятно, когда он наступит. У нас не более 15 клубов на наш регион. Если нас и к сентябрю нас не откроют, то клубов 10 перестанет существовать", - рассказала владелец фитнес-клубов.

Схожая ситуация и в Смоленской области, считает управляющая сети фитнес-клубов Оксана Андреева.

"Пока сложно говорить, но, наверное, хорошо будет тем клубам, у которых помещение в собственности. Тем, у кого аренда, все будет зависеть от договоренностей с собственниками. Если клубу удалось договориться о том, чтобы была скидка хотя бы не менее 70%, то тогда нормально. Если аренда будет дороже, то клуб просто не отработает те деньги, когда откроется", - уверена управляющая.

Фитнес-клубы остаются закрытыми и в Нижнем Новгороде. Управляющий сетью клубов Андрей Антропов указывает, что, кроме проблем с арендой, после открытия клуба будут трудности с персоналом.

"Интерес люди проявляют живой, можно сказать, что звонят ежечасно, но мы не можем ответить, когда откроемся. Это решает губернатор. Письма губернатору мы направили, но пока тишина. Планируем открытие где-нибудь в августе, но никаких точных сроков и дат, ничего нет. Некоторые тренеры, которые у нас были в штате, переквалифицировались и уже ушли в другие области. Будет большая сложность вновь собрать команду, которая у нас была до закрытия клуба", - объяснил Андрей Антропов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/