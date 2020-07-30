Ростуризм разъяснил, как получить кэшбек за туры по России

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Ростуризм ответил на часто задаваемые вопросы по кэшбеку за туры по России.

Правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. Ее старт запланирован на начало августа. В рамках программы туристы могут получить возврат средств за покупку туров, включающих размещение в гостинице и авиабилет на любой транспорт, или размещения в отеле дороже определенной стоимости.

Как пояснили в Ростуризме, стоимость путешествия – это общая стоимость турпакета или проживания в гостинице на всех участников поездки на весь срок проживания, оплачиваемая единовременно по карте платежной системы «МИР».

Минимальная стоимость тура – 25 тысяч рублей

Чтобы турист мог получить кэшбек за тур или пакет проживания, его продолжительность должна составлять не менее 5 дней/4 ночей, а минимальная стоимость, оплаченная единовременно, – 25 тысяч рублей, если тур будет стоить 24999 рублей, кэшбек не начисляется. Соответственно, если тур стоит от 25 до 49,9 тыс. рублей, кэшбек составит 5 тысяч, от 50 до 74,9 тыс. рублей – 10 тысяч, от 75 тыс. и выше – 15 тысяч рублей.

"Государственная субсидия (кэшбэк) на покупку туров и гостиничных услуг по России предоставляется только при использовании карт платежной системы "МИР" любого банка во время оплаты. Если ее нет, то можно воспользоваться картой родственников, друзей или оформить карту "МИР" для себя", — уточняет Ростуризм.

Максимальный размер кэшбека составляет 15 тыс. рублей на одну карту платежной системы "МИР" один раз за время программы.

Кэшбек за популярные регионы – только с октября

Чтобы получить субсидию, в путешествие нужно отправиться с момента старта программы в августе по 20 декабря. Дату начала продаж туров с кэшбеком Ростуризм обещает объявить за неделю. Выбрать для поездки можно любой регион России.

Тем не менее, в семи регионах России, особенно популярных у туристов в августе-сентябре, кэшбек будет доступен за туры после 1 октября 2020 года. Это Алтайский край, Республика Алтай, Калининградская область, Крым и Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края.

Порядок действий

Перед оплатой тура нужно зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "МИР" (https://privetmir.ru/), это можно сделать уже сейчас и Ростуризм советует сделать это как можно быстрее. Затем в период проведения программы нужно зайти на национальный туристский портал мирпутешествий.рф и выбрать регион или направление для путешествия, после чего оплатить картой "МИР" полностью стоимость турпакета или проживания на сайте гостиницы или туроператора.

Таким образом, программа кэшбека действует и для клиентов туроператоров, и для самостоятельных путешественников – можно купить как тур, так и отдельно проживание.

Тур должен быть оплачен только онлайн. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны. По турпоездкам по России, приобретенным вне программы (до или после даты проведения), государственная субсидия не начисляется.

А если я решу изменить или отменить тур?

Если при внесении изменений в приобретенный турпакет не проводится финансового возврата, то кэшбек сохраняется. В случае отказа от поездки и возврата денег за нее кэшбек будет автоматически отозван платежной системой, а деньги вернутся на ту же карту, с которой производилась оплата.

Источник: ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ