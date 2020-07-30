Морские прогулки должны быть безопасны для туриста

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27.07.2020 года в г.-к. Анапа перевернулся катер «Касатка-1», в ходе доследственной проверки установлено, что пассажирам оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Ранее в Туапсинском районе перевернулся прогулочный катамаран «Атолл» с 55 пассажирами на борту при проектной мощности катера 12 пассажиров. У капитана судна отсутствовала лицензия по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров. В результате инцидента 2 граждан погибли.

Указанные случаи объединяет халатное отношение к организации морских пассажирских перевозок.

«Водные развлечения - неотъемлемая часть морского отдыха, поэтому, безусловно, данный сектор должен развиваться. Турист, отправляющийся на морскую прогулку, полагается на то, что судовладельцы в полной мере обеспечили безопасность услуги. Кроме того, деятельность морских и водных перевозок - лицензируемая, что вызывает дополнительное доверие отдыхающих. Вместе с тем, возможно, короткая длительность сезона предоставления услуг морских и водных перевозок в южных регионах заставляет владельцев судов забыть о безопасности. Учитывая необходимость обеспечения безопасного отдыха для туристов, мною направлен депутатский запрос в Прокуратуру Краснодарского края об организации проверки наличия лицензии и необходимых навыков у лиц, осуществляющих морские перевозки пассажиров в городах-курортах, расположенных на побережье Краснодарского края», - прокомментировала депутат Государственной Думы от Краснодарского края Светлана Бессараб.