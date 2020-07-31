Турция встретила "измученных Крымом россиян" резким ростом цен

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российские туристы буквально набросились на открывающиеся курорты Турции. Десятки тысяч человек ежедневно бронируют места в турецких отелях и там стремительно начали расти цены.

Основной объем бронирования в Турцию приходится на период с 10 августа, когда открываются основные турецкие курорты и самолеты начнут летать в Анталью. Некоторые российские туристы, которые вынужденно в этом году поехали не на модный заграничный курорт, а в Крым и Сочи, остались недовольны уровнем сервиса и столпотворением. Теперь они ринулись за куском осеннего турецкого пирога, но цены их не обрадовали. Как написала на форуме одна туристка, она была "измучена Крымом", а теперь когда ее мечта об открытии пятизвездных all inclusive турецких отелей сбылась, размышляет, стоит ли переплачивать.

Турок понять можно. Пока помимо Турции открыты Великобритания и Танзания. Но в первой не отменили правило двухнедельного карантина, а во второй сейчас зима и низкий сезон.

Если буквально несколько дней назад стоимость отдыха с заездами 10 августа в Анталье или Аланье была сопоставима с прошлым годом и даже чуть ниже, то сейчас цены заметно выросли из-за спроса, объяснила Ломидзе.

"Отдых в отеле 4-5* на неделю на двоих обойдется в 125-150 тыс., т.е. 60-75 тыс. на человека", - отметила она.

Источник: https://www.mk.ru/economics/