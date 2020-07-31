Турция встретила "измученных Крымом россиян" резким ростом цен
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что российские туристы буквально набросились на открывающиеся курорты Турции. Десятки тысяч человек ежедневно бронируют места в турецких отелях и там стремительно начали расти цены.
Основной объем бронирования в Турцию приходится на период с 10 августа, когда открываются основные турецкие курорты и самолеты начнут летать в Анталью. Некоторые российские туристы, которые вынужденно в этом году поехали не на модный заграничный курорт, а в Крым и Сочи, остались недовольны уровнем сервиса и столпотворением. Теперь они ринулись за куском осеннего турецкого пирога, но цены их не обрадовали. Как написала на форуме одна туристка, она была "измучена Крымом", а теперь когда ее мечта об открытии пятизвездных all inclusive турецких отелей сбылась, размышляет, стоит ли переплачивать.
Турок понять можно. Пока помимо Турции открыты Великобритания и Танзания. Но в первой не отменили правило двухнедельного карантина, а во второй сейчас зима и низкий сезон.
Если буквально несколько дней назад стоимость отдыха с заездами 10 августа в Анталье или Аланье была сопоставима с прошлым годом и даже чуть ниже, то сейчас цены заметно выросли из-за спроса, объяснила Ломидзе.
"Отдых в отеле 4-5* на неделю на двоих обойдется в 125-150 тыс., т.е. 60-75 тыс. на человека", - отметила она.
Источник: https://www.mk.ru/economics/
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