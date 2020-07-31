ФК «Краснодар» презентовал свою новую сезонную форму

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ФК «Краснодар» вместе с брендом PUMA презентовал свою новую сезонную форму. Игровые комплекты представлены на официальном сайте и уже имеются в продаже.

Домашний комплект выполнили в сочетании традиционных цветов – черного и зеленого. Кроме того, он украшен геометрическим узором.

Выездная форма – белого цвета, ее также украшают асимметрические элементы, но выполнены узоры в светло-сером оттенке.

Форма создана с использованием «дышащего» жаккарда, благодаря чему внешняя сторона футболок имеет высокий уровень воздухопроницаемости, что необходимо во время напряженной футбольной игры.

Источник: https://kuban.mk.ru/