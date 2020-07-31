"Ограничения на Бали снимаются в три этапа: 9 июля были открыты туристические достопримечательности для тех, кто уже находится на острове, с 31 июля Бали смогут посетить путешественники из других частей Индонезии, а с 11 сентября предположительно откроются границы для иностранных туристов", — пишет издание.

На данный момент на острове все еще закрыты ночные клубы и залы для караоке.

Перед поездкой на Бали туристам рекомендуют загрузить приложение LOVEBALI, через которое в случае ЧС можно будет получить помощь. Посетителей также просят держать включенным GPS у себя на телефоне.

"В последние дни число выздоровевших от COVID-19 пациентов увеличилось. Но мы не можем быть уверены, что границы для иностранных путешественников получится открыть к 11 сентября. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации за рубежом", — заявили власти Бали.

По состоянию на 30 июля на острове зарегистрировано 3,3 тыс. случаев коронавируса и 48 смертей. Выздоровели 2,7 тыс. человек.