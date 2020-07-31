"По состоянию на 30 июля открыты и готовы принимать туристов уже 262 отеля на Анталийском побережье. Из них в Сиде – 37, Аланье – 70, Анталье – 30, Калеичи (исторический центр Антальи) — 6, Кемере – 81, Белеке – 29, Чиралы – 3, Адрасане – 1, Каше – 4, Олимпосе – одна гостиница", — сказала она.

Речь идет об отелях, с которыми у Coral Travel заключен контракт.

Кроме того, открыты семь отелей сети OTI Hotels & Resorts International, которые туроператор предлагает на эксклюзивной основе. Еще четыре гостиницы сети заработают до 10 августа.

Макаркова добавила, что еще 68 отелей пока не определились, готовы ли работать в сезоне-2020, информация по ним обновляется.

Россия готовится возобновить международное авиасообщение с Турцией в два этапа. С 1 августа будут запущены рейсы в Анкару и Стамбул, с 10 – в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.

В среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что на этой неделе туры в Турцию пользуются ажиотажным спросом, их бронируют десятки тысяч россиян, и спрос увеличивается каждый день.

Туроператоры уже запустили на курорты Турции чартерные программы в объеме от ежедневных рейсов до нескольких рейсов в день.