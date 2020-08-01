С 1 августа россиянам открылись Египет и ОАЭ

/Спорт и туризм/

В субботу, 1 августа, Россия официально разрешила гражданам выезжать в Турцию, Великобританию и Танзанию. Однако на самом деле в этот список можно добавить ещё несколько направлений: есть страны, которые уже готовы принимать россиян, и отсутствие прямого авиасообщения тут не проблема – долететь можно с пересадкой в том же Стамбуле, а уж в пункте назначения красный паспорт никого не смутит.

Если Танзания всё-таки остается довольно загадочным и уж точно не массовым направлением – туда в год улетало всего 9 тысяч россиян – то Турция и Великобритания практически всем любителям зарубежного туризма знакомы не понаслышке. Ну а также им знакомо понятие «рейс с пересадкой», поэтому у многих появилась мысль: нам все-таки открыли окно в мир! И мысль вполне справедливая.

– Открытие Турции – это важнейший шаг. И не только из-за многочисленных турецких курортов, которые не теряют популярности много лет подряд. Аэропорт Стамбула – это один из крупнейших транспортных хабов, и нередко при полётах на дальние расстояния пассажиры выбирают пересадку именно в Стамбуле. Соответственно, и сейчас открытие полётов в Турцию – это открытие возможности пользоваться этими пересадками, - отметил в разговоре с корреспондентом «МК» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

По его словам, как минимум шесть государств сегодня заявили о своей готовности принимать российских туристов: это Египет, Куба, Мексика, Доминикана, Мальдивы и ОАЭ. Соответственно, если добраться до Стамбула или Лондона, а оттуда – разумеется, с учётом всех визовых и эпидемиологических местных требований – полететь в Египет или на Мальдивы, то теоретически такому сценарию путешествия ничего не сможет помешать. Впрочем, представитель АТОР подчеркнул, что речь может идти только о самостоятельных туристах – групповые туры будут продавать только в те страны, с которыми официально возобновлены контакты.

– Путешественник, который выбирает для себя такой сложный маршрут, должен осознавать, что едет он на свой страх и риск. И, конечно, ни в коем случае нельзя забывать о медицинской страховке, покрывающей лечение от коронавирусной инфекции! – заостряет внимание Горин. – Впрочем, без страховки вообще нежелательно отправляться в путь, вне зависимости от пандемии.

Кстати, летом 2020 года медицинская страховка может потребоваться не только при болезни, но и на случай попадания в обсервацию – при обнаружении мнимых симптомов коронавируса на борту самолёта или в отеле. Чаще это происходит перед паспортным контролем в аэропортах Турции – и, если есть какие-то симптомы, человека размещают в обсервации (а также его соседей по самолёту). Эта услуга платная, и страховка с расширенным пакетом как раз покроет возможные расходы. Подход «Да я точно здоров!» здесь не сработает: в себе-то вы можете быть уверены, а вот в соседе по самолётному креслу – вряд ли!

Также в конце июля в СМИ появилась информация, что принять российских туристов готовы Мальта и Хорватия, однако детали не уточняются – в том числе вопрос, как будет согласована эта готовность с соседями по Евросоюзу.

Источник: https://www.mk.ru/