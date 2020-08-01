В Анапе наградили 26 юных каратистов – победителей муниципального первенства

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30 июля вечером на детской спортивно-игровой площадке на перекрёстке улиц Шевченко и Первомайская было многолюдно. Десятки ребят в кимоно и их родителей приняли участие в церемонии чествования победителей первенства города-курорта по всестилевому каратэ.

Само первенство состоялось 26 июля в онлайн формате. Его организовали управление по физкультуре и спорту администрации, федерация каратэ Анапы и Спортивный клуб «Чайка». Все спортсмены состязались в дисциплине «ката» (индивидуальная демонстрация техники) и показали хороший уровень подготовки.

– Особенно хотелось бы отметить Игоря Скуратович, Дарью Ходанович, Дмитрия Богданова и Захара Кривенченко, — перечисляет победителей первенства города-курорта руководитель СК «Чайка», мастер спорта Республики Казахстан по каратэ, обладатель черного пояса Дмитрий Чайкин. – Впрочем, все ребята большие молодцы! Показали хорошую технику и волю к победе.

Всего наградили грамотами и медалями за 1, 2 и 3-и места 26 юных спортсменов в различных возрастных категориях. Анапских каратистов тепло поздравили ведущий специалист управления по физкультуре и спорту Диана Метёлкина, президент федерации каратэ Анапы Арсен Курбаналиев и руководитель Анапского представительства Общественной организации Краснодарского края по содействию в развитии физкультуры, спорта и творчества среди инвалидов «Мир без границ», лидером которой является депутат Государственной Думы В.И. Синяговский, Алексей Бибиков.

Активное участие в церемонии приняли и родители детей. Как отметила мама 8-летнего Саши Бердкика, «золотого» призера первенства, родителей юных каратистов переполняет чувство гордости за своих мальчишек и девчонок. Благодаря занятиям каратэ они стали более дисциплинированными, собранными и закаленными. И стали лучше учиться в школе.

– Сердечно благодарим спортивный клуб «Чайка» и его руководителя и тренера Дмитрия Владимировича Чайкина за регулярные занятия с нашими детьми, любовь и преданность спорту, – отметила после вручения наград мама одного из будущих чемпионов.