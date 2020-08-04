Высокогорные подразделения ВС РФ и Росгвардии выполнили финальные задания конкурса «Эльбрусское кольцо» с совершением марш-броска на вершину горы Эльбрус

/Спорт и туризм/

В рамках всероссийского конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» горные подразделения ВС РФ и Росгвардии выполнили последние финальные специальные задания с совершением марш-броска на вершину горы Эльбрус.

Команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского показала лучшее время при совершении марш-броска от «Поляны Азау» (высота 2300 м) до «Приюта 11» (высота 4130 м).

На старте вперед вырвалась команда Воздушно-десантных войск. Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища сначала сократили отставание, а затем и обошли соперников. Результат победителей марш-броска – 2 часа 41 минута 59 секунд. Команды Южного военного округа и ВДВ пришли следом с результатом 2 часа 48 минут 47 секунд, а горное подразделение Западного военного округа с результатом 2 часа 59 минут 21 секунда показало четвертый результат.

После марш-броска команды в 03:00 по московскому времени вышли из базового лагеря, который они разбили на «Приюте 11», на штурм Эльбруса. Погода не позволила подняться на самую высокую точку Европы. Команды совершили марш до скал Пастухова (высота 4700 м). Первым в этом специальном задании была команда ВДВ, с результатом 54 минуты 30 секунд. На втором месте Южный военный округ – 1 час 41 секунда. Третий результат показала команда Западного военного округа, которая поднялась за 1 час 7 минут 50 секунд.

Также отдельно от каждой команды два военнослужащих буквально забежали на скалы Пастухова от поляны Азау и тем самым выполнили пятнадцатую специальную задачу. «Скоростной забег по маршруту поляна Азау – гора Эльбрус» – это финальное спецзадание конкурса, которое включено программу соревнований в этом году.

Лучший результат в выполнении финальной специальной задачи показала команда ВДВ. Десантники-альпинисты преодолели маршрут за 2 часа 4 минуты 30 секунд. Военнослужащие Западного военного округа совершили скоростной забег и показали второй результат. Один военнослужащий команды ЗВО преодолел маршрут за 2 часа 14 минут 4 секунды, а второй за 2 часа 22 минуты 5 секунд. Команда Южного военного округа показала третий результат со счетом в 900 баллов. Они совершили марш за 2 часа 26 минут и 2 часа 11 минут 20 секунд.

СПРАВОЧНО:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 г. в рамках всероссийского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm