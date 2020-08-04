Отдыхающие как угроза?

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Опасность распространения коронавирусом увеличивается там, где концентрируются толпы туристов.

Поэтому в местах скопления людей необходимо носить маски, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, руководитель отдела про профилактике СПИДа ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

В некоторых регионах России начала расти заболеваемость коронавирусом. Негативная динамика отмечается в Краснодарском крае. По мнению экспертов, это может быть связно с туристическим сезоном.

По словам Вадима Покровского, призыв более строго соблюдать меры предосторожности более эффективен, чем ограничения возможности передвижения, тем более в отпускной период.

"Рост в регионах, конечно, небольшой, связан он безусловно с тем, что люди стали более пренебрежительно относится к простым правилам предупреждения заражения. В Москве даже пришлось ужесточать режим, потому что практически 80% стали ходить без масок даже в магазинах. Кроме того, увеличение численности населения за счет приезжих тоже увеличивает вероятность циркуляции вируса. Прямой связи нет, но основное – несоблюдение ношения масок. 100 случаев в день на Краснодарский край – это не много. Но важно в локальных местах с массовыми скоплениями людей – набережные, бульвары, пляжи – ходить в масках", – считает Вадим Покровский.

Эксперт объяснил, почему в сентябре-октябре возможно увеличение количества заболевших.

"Сентябрь-октябрь опасны для нас в плане инфекций, потому что погода заставляет нас находиться в помещениях. Количество людей, которые контактируют в тесных помещениях, увеличивается. Это основная причина осенне-зимних вспышек различных респираторных заболеваний", – сказал Вадим Покровский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/