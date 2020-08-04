"Основная задача — до конца года, мы уже с Минстроем (России — ИФ) проговорили этот вопрос, внести законопроект в части легализации средств размещения: придания статуса гостевого дома", — сказал Аксенов на заседании совета министров Крыма во вторник.

По его словам, спецкомиссии выявили "более 9 тысяч объектов, которые потенциально занимаются сдачей жилья, построенного на участках с целевым назначением ИЖС в коммерческих целях".

При этом Аксенов напомнил, что просил в этом турсезоне не проводить проверки таких объектов: "пусть все зарабатывают".

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что для легально работающих гостевых домов в августе будет запущена система "Фортуна", которая объединит похожие предложения. Минимальная стоимость аренды номера, согласно этой базе, на данный момент составляет 300 рублей в сутки.

"В результате запускается система автоматической тарификации, что сможет обеспечить 100-процентную загрузку номерного фонда с максимальным экономическим эффектом", — отметил министр.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. Для отдыха местных жителей ограничения были сняты 15 июня.

Аксенов в начале июля прогнозировал, что туристический поток в Крым может снизиться в текущем году на 10-15% к показателям прошлого года, когда регион принял 7,43 млн человек.