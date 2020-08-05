Спрос на туры в Турцию оказался ниже ожидаемого из-за сложных правил въезда

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Спрос на туры в Турцию тормозится из-за опасений туристов попасть в обсерватор по прилету в страну и необходимости делать справку об отсутствии COVID-19 после возвращения в Россию, сообщила порталу Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Россияне не совсем понимают правила въезда в Турцию, опасаются, что у них обнаружат повышенную температуру, и тогда придется провести время в обсерваторе. Брать справки по возвращении домой тоже мало кому хочется. Это – время, деньги, неудобства. Людям не хочется связывать отдых с хлопотами", — сказала она.

Тюрина подчеркнула, что пока не будут предприняты шаги по прояснению и упрощению условий въезда в Турцию, по-настоящему массового спроса на поездки в эту страну не будет.

"Фактор свободного въезда может оказаться решающим при выборе направления для поездки. Взрывной рост спроса на южные российские курорты начался именно после того, как власти смягчили условия въезда на них из других регионов страны. То же произошло и с Абхазией. Турция же, наоборот, при всей популярности у россиян начала подтормаживать после того, как перед ними замаячили эпидемиологические меры при въезде и выезде", — отметила эксперт.

Россиянам при въезде в Турцию не требуются справки об отсутствии COVID-19. Тем не менее, если на рейсе выявляется больной человек с симптомами коронавируса (высокая температура, кашель), ему проводят бесплатный экспресс-тест методом ПЦР. В случае положительного результата турист будет направлен в клинику, где его лечение покроет заранее приобретенная страховка.

Соседям больного пассажира в аэропорту также предложат пройти бесплатное тестирование, автоматически в обсерватор их направлять не будут.

По возвращении в Россию, согласно требованиям Роспотребнадзора, все граждане должны пройти тест на коронавирус. Нужно заполнить анкету на портале Госуслуг не позднее времени регистрации на рейс. Затем в течение трех дней после прилета необходимо пройти тест на коронавирус и разместить его результаты на портале.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару. С 10 августа к двум турецким городам добавятся еще три курорта – Анталья, Даламан и Бодрум.

Источник: ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ