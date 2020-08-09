Омари Ахмедов — Крис Вайдман: россиянин окажется сильнее

/Спорт и туризм/

Омари Ахмедов выяснит отношения с Крисом Вайдманом, а редакция портала Vseprosport.ru даст прогноз на это противостояние. У кого больше шансов на победу?

Омари продуктивно провел 2019 год и добыл три победы, каждая из которых состоялась под эгидой UFC. Напомним, что у бойца получилось одержать викторию над Тимом Боечем, Заком Каммингсом и Йеном Хейнишем. В каждом случае боец добился успеха единогласным решением судей.

Крис за свою карьеру провел 19 поединков и добыл 14 побед. Однако сейчас он находится явно в плохой форме и проиграл в пяти поединках из шести, причём в каждом из них уступил нокаутом. После виктории над Келвином Гастелумом, Вайдман уступил Роналдо Соузе, после чего потерпел поражение от Доминика Рейеса.

Омари находится в великолепной форме и в последних трех поединках не испытал никаких проблем, в отличие от Криса, который уступил во многих встречах нокаутом. Учитывая то, что в стойке Ахмедов будет чувствовать себя увереннее, а также россиянин ни в чем не будет уступать сопернику в партере.