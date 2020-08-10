Матч "Сочи" - "Спартак" закончился судейским скандалом

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В воскресенье, 9 августа, в рамках первого тура РПЛ состоялся матч между южным ФК "Сочи" и московским ФК "Спартак". Игра окончилась со счетом 2:2.

Открыли счет игроки "Спартака": на 8-й минуте мяч в ворота "Сочи" забил Александр Соболев, а уже на 10-й - Джордан Ларссон. Александр Соболев отпраздновал свой гол особо эмоционально: сняв с себя футболку, он показал портрет недавно скончавшийся матери. За это ему "прилетела" желтая карточка.

На 15-й минуте матча судья матча Василий Казарцев назначил сочинским игрокам спорное пенальти, которое удачно реализовал Дмитрий Полоз. Второе спорное пенальти было назначено судьей уже в конце матча. Его реализовал Кристиан Нобоа.

Спорные пенальти и стали причиной недовольства с последующим разбирательством. Эксперты, которые следили за ходом матча, признали, что причин для назначения второго пенальти не было. За эту ошибку Василий Казарцев был отстранен от ближайших матчей по решению главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи. Кроме того, всех судей матча могут проверить на полиграфе.

Владелец ФК "Сочи" так прокомментировал сложившуюся ситуацию: "В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен," – приводит его слова издание Sports.ru.

Источник: https://kuban.mk.ru/