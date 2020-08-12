Федун объявил о решении по участию "Спартака" в РПЛ

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Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун заявил, что команда не будет сниматься с участия в чемпионате России. Об этом говорится в его заявлении на сайте команды.

По его словам, он благодарен болельщикам, а также спартаковским ветеранам, журналистам и всем, "кто поддерживал ФК "Спартак-Москва" в борьбе с произволом со стороны судей".

Федун подчеркнул, что удалось добиться главного: "грядут изменения в судейской системе", которая, по его словам, станет более объективной и "свободной от всяческих влияний".

Владелец "красно-белых" добавил, что для привлечения внимания "приходится идти на крайние меры". В итоге "в порыве негодования" к "Спартаку" присоединились даже "болельщики заклятых соперников", указал Федун.

При этом он подчеркнул, что "в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле".

Ранее Федун пообещал снять "Спартак" с чемпионата страны после окончания матча "Спартак" – "Сочи". В нем москвичи вели в счете 2:0, однако упустили победу после двух спорных пенальти, назначенных в их ворота.

Между тем президент РФС Александр Дюков якобы отговорил Федуна от поспешных шагов, о чем узнали СМИ. "МК-Спорт" сообщал, что Дюков пообещал президенту "Спартака" разобраться в случившемся.

Источник: https://www.mk.ru/