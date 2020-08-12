В Дубай не пустят без справки об отрицательном тесте на коронавирус

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Все туристы, планирующие поездку в Дубай, должны предъявить перед посадкой на рейс справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за четыре дня до вылета, напоминает сервис бронирования туристических услуг Destinations of the World (DOTW).

"ПЦР-тест обязателен для всех пассажиров, прибывающих в Дубай из любого пункта назначения, включая транзитные рейсы. Отрицательный сертификат теста ПЦР на COVID-19 необходимо иметь при себе, чтобы быть принятыми на рейс. Сделать тест нужно максимум за 96 часов до вылета. От сдачи тестов освобождаются только дети до 12 лет и лица с серьезными заболеваниями", — пояснили в компании.

Как отмечает DOTW, если на территории страны отправления есть лаборатория, где можно пройти тестирование на COVID-19, аккредитованная властями ОАЭ, то пассажиру следует предъявить сертификат, выданный ею. Если нет, то принимаются сертификаты лабораторий, аккредитованных властями страны отправления.

При регистрации на рейс пассажиры должны заполнить декларацию о состоянии здоровья. Если Дубай является конечным пунктом, также необходимо будет заполнить форму карантинного обязательства, выданную на борту, и передать эту форму сотрудникам управления здравоохранения Дубая по прибытии.

"Если у туристов температура или другие симптомы COVID-19, то по прибытии необходимо будет пройти еще один ПЦР-тест. В этом случае туристы должны оставаться в отеле до тех пор, пока не будет получен результат теста", — подчеркнули в DOTW.

Также перед посещением ОАЭ рекомендуется скачать мобильное приложение COVID-19 – DXB (доступно в App Store и Google Play), которое запущено управлением здравоохранения Дубая. Оно содержит обновленную статистику заражений коронавирусом в стране и мире, а также информацию о мерах санитарной безопасности и профилактике вируса.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. В июле сообщалось, что ОАЭ также готовы принимать российских туристов, однако официальных заявлений по-прежнему нет.

Источник: https://tourism.interfax.ru/