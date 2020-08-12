Более 700 тысяч туров по России с кэшбеком станут доступны путешественникам 21 августа

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Более 700 тыс. туров будут доступны на портале мирпутешествий.рф для покупки по программе стимулирования внутреннего туризма, сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе платежной системы «Мир».

Распродажа туров по России с возможностью получения кэшбека до 20% стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится до 28 августа. Программа разработана Ростуризмом для стимулирования путешествий россиян по своей стране.

«На портале проекта мирпутешествий.рф будут доступны более 700 тысяч предложений от 700 туроператоров и 3 тысяч отелей. Зарегистрировав свою банковскую карту «Мир» на сайте privetmir.ru и оплатив с ее помощью поездку по стране, россияне смогут получить возврат от 5 до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости выбранного предложения», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ПС «МИР», для приобретения тура путешественнику достаточно выбрать регион и вариант поездки среди предложенных туроператорами. Количество туристов в рамках одного тура не ограничено. Максимальный срок зачисления кэшбека на карту – пять рабочих дней с момента оплаты путешествия.

Как сообщалось, правительство РФ выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутреннего туризма, разработанную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей.

Кэшбек предоставляется только при использовании карт платежной системы «МИР» любого банка во время оплаты. Если ее нет, то можно воспользоваться картой родственников, друзей или оформить карту «МИР» для себя. Вся стоимость тура должна быть оплачена единовременно, заплатить частями в рамках программы нельзя.

Между тем, приобрести туры в Республику Крым, Севастополь, Республику Алтай, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, а также Калининградскую область можно только на даты с 1 октября по 20 декабря 2020 года, тогда же будет начислен кэшбек. При этом оплатить путешествие в регионы необходимо в период с 21 по 28 августа включительно.

Источник: https://tourism.interfax.ru/