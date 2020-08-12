Россияне смогут оформить многократные визы в Болгарию на срок до двух лет

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Граждане РФ, которые на законных основаниях использовали болгарские визы в предыдущие годы и не нарушали сроки пребывания, смогут получить многократные визы на срок до двух лет, сообщает портал Bg Tourism.

«Граждане России, которые легально использовали болгарские визы в предыдущие годы, могут получить многократные визы на срок до 2 лет. Выдача двухлетних виз позволит российским туристам отправиться на курорты страны в течение последующих 24 месяцев, и это окажет большую поддержку не только путешественникам, но и турбизнесу, который планирует туры на лето и зиму», — пишет портал со ссылкой на МИД Болгарии.

В министерстве отметили, что для граждан РФ ежегодно принимаются меры по упрощению процедуры получения виз в Болгарию. Так, россиянам, использовавшим шенгенскую, румынскую, хорватскую и кипрскую визы по прямому назначению, могут быть выданы многократные болгарские визы на срок до 12 месяцев. Использование многократных виз в эти страны позволяет оформить визу в Болгарию на срок до трех лет. На столько же могут оформить визы владельцы недвижимости в стране, если они не нарушали сроков пребывания и исправно платили налоги и их близкие родственники.

Бесплатная многократная виза с целью «туризма» на срок до года, независимо от использования предыдущей болгарской визы, может быть выдана несовершеннолетним и гражданам с ограниченными возможностями.

Виза в Болгарию не требуется для владельцев действующей долгосрочной шенгенской визы или вида на жительство, а также визы, выданной Швейцарией и Лихтенштейном.

«Для облегчения процесса обработки заявлений на получение визы в Болгарию в Российской Федерации в 2019 году были открыты и действуют 59 визовых центров внешнего подрядчика — VFS Global. Туристические визы выдаются в приоритетном порядке», — подчеркнули в министерстве.

Между тем, в МИД Болгарии сообщили, что в соответствии с правилами ЕС республика не может принять единоличного решения об облегчении условий въезда граждан из какой-либо страны, в том числе, открыть в одностороннем порядке границы.

«На данный момент граждан Российской Федерации нет ни в списке Совета ЕС, ни в приказе министра здравоохранения от 31 июля 2020 года», — пояснили в министерстве.

Министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананьев 16 июля подписал приказ, который разрешает въехать в Болгарию без 14-дневного карантина и ПЦР-теста гражданам ЕС (за исключением Швеции и Португалии), Великобритании и Северной Ирландии, а также 21-й страны за пределами Евросоюза, в том числе Украине и Грузии.

Россияне, не входящие ни в одну из вышеназванных категорий, должны предъявить результаты теста на COVID-19, сданного за 72 часа до предполагаемой поездки. В противном случае они должны будут соблюдать двухнедельный карантин.

Источник: https://tourism.interfax.ru/