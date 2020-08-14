Иностранных участников конкурса «Инженерная формула» встретили хлебом с солью

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Торжественная встреча команд-участниц военных инженеров, прибывших из Беларуси и Лаоса для участия в Международном конкурсе «Инженерная формула», прошла в Южном военном округе на базе 187-го Межвидового регионального учебного центра инженерных войск в Волгоградской области.

Командование учебного центра организовали для встречи иностранных коллег выступления народных творческих коллективов, а также по русским традициям угостили хлебом с солью.

После отдыха и прохождения медицинского осмотра личный состав иностранных команд приступит к ознакомлению с учебно-материальной базой предстоящих соревнований.

Открытие конкурса «Инженерная формула» состоится на полигоне Волжский 24 августа, финал и закрытие – 28 августа.

Справочно:

В конкурсе «Инженерная формула», участники команд с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, инженерных машин разграждения ИМР и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе. Трасса длиной 4 тыс. м оборудована различными препятствиями и снабжена площадками для выполнения инженерных задач. Состав команды – до 22 человек.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm