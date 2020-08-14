Анталья приняла 63 тысячи российских туристов за три дня

/Спорт и туризм/

Турецкую провинцию Анталья за первые три дня после возобновления чартерных рейсов из России посетили порядка 63 тыс. российских туристов, сообщают турецкие СМИ.

Как сообщает издание Turizm Gazetesi, в понедельник в Анталье приземлились 80 самолетов из России, на рейсах прибыло более 23 тыс. туристов.

Между тем, губернатор провинция Анталья Эрсин Языджы, которого цитирует агентство Anadolu, заявил, что 11-12 августа регион принял около 40 тыс. россиян.

"11 августа прибыло 22 тыс. российских туристов. В среду мы приняли 17,5 тыс. граждан РФ. Среднее количество туристов, прибывающих в Анталью, выросло с 10 до 35 тыс. за счет запуска чартеров из России. Надеюсь, в ближайшее время приедут гости из Германии, и туризм значительно оживится", — сказал он во время пресс-конференции.

Таким образом, за три дня число российских туристов составило более 63 тыс.

Как отметил Языджы, Анталья – один из самых безопасных курортов, поскольку соблюдает все меры санитарной безопасности. Обращая внимание на то, что в провинции выявлено наименьшее число зараженных коронавирусом, глава региона заверил, что туристам не стоит опасаться поездки на отдых.

"В каждом отеле есть номера для пребывания на карантине, в случае возникновения подозрения на коронавирус у гостя. Туристам, которым необходимо стационарное лечение, будет оказана вся медицинская помощь по страховке или за плату", — сказал он.

Турецкий портал Tourism Today уточняет, что за три дня в Анталью прилетели 178 рейсов из России. За это же время из Германии, Украины и Великобритании прибыли около 20 тыс. путешественников (90 рейсов).

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа, сначала были запущены рейсы в Стамбул и Анкару, а с 10 августа – прямые регулярные и чартерные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в курортные Анталью, Даламан и Бодрум.

Источник: https://tourism.interfax.ru/