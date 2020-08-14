Лига возвращается! А ты готов?

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Август ознаменован долгожданным событием - возвращением футбола в жизнь фанатов на всей планете!

В России предвкушали его не меньше, чем где-либо. Lay`s и Pepsi ® сделают это возвращение еще более фееричным и вкусным. Масштабные мероприятия, конкурсы, призы и многое другое стартуют прямо сейчас.

Эпичное футбольное комбо вновь ворвется в жизнь фанатов, чтобы подарить им бурю эмоций от самого громкого футбольного события лета и помочь провести это время ярко и со вкусом! Lay`s и Pepsi ® обещают - ни один любитель футбола не останется без внимания.

Вместе с Ситимобил каждый имеет возможность разделить свои футбольные эмоции с друзьями. Участвуя в конкурсе* от Lay’s и Pepsi ®, победитель получает возможность в пределах города бесплатно добраться до друзей и посмотреть матч в любимой компании. Такси курсируют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Новосибирске и Самаре.

Lay’s & Pepsi Box** – то, чего не хватает, чтобы получить максимум футбольных эмоций от просмотра матча. Получить большой бокс c продуктом могут участники простого конкурса. Много Lay`s и Pepsi на всю компанию доставят прямо домой, а вместе с ними и отличное футбольное настроение.

К каждому матчу Лиги приготовлено нечто запоминающееся. Активности будут проходить весь август, а финал будет просто грандиозным.

Подробности можно найти на сайте https://lays-pepsi-footballfinal.ru***