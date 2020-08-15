Туроператоры рассказали о новых возможностях в бархатный сезон: куда поехать

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С 1 сентября Россия возобновит авиасообщение с рядом стран СНГ – таков прогноз Ассоциации туроператоров России (АТОР). Первыми открыться для россиян намерены Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Армения.

«МК» выяснил, почему открытие границ с СНГ предполагается начать именно с этих стран и кому не терпится туда попасть.

Туроператоры предполагают, что официальное объявление о возобновлении полетов в Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Армению произойдет в 20-х числах августа. Все 4 страны изначально значились в российском «виш-листе» - списке Минтранса РФ из 30 стран, приоритетных для возобновления авиасообщения. составленном Минтрансом РФ. Казахстан и Армения уже подтвердили свое намерение открыть границы с Россией 12 августа, а Таджикистан и Кыргызстан готовятся это сделать.

Выбор этих 4-х из всех стран СНГ эксперты объясняют не только стабилизировавшейся в них эпидемиологической обстановкой, но и необходимостью скорейшего восстановления с ними гуманитарных и деловых связей. Как известно, в сентябре Россия планирует запустить в промышленное производство вакцину от COVID-19, а указанные страны выразили готовность ее закупать.

Известие обрадовало в первую очередь тех, у кого в указанных странах есть близкие.

- Я так счастлива, что, наконец, Таджикистан откроют! – делится москвичка Марина. – Я сама россиянка, но в Душанбе у меня родня и больная тетя. Мне очень надо к ней попасть! Но на вывозных рейсах могли улететь только граждане Таджикистана.

Таджикские трудовые мигранты, оставшиеся на период ограничений сообщения в России и не попавшие на вывозные рейсы, радуются, что скоро смогут увидеть родственников.

А вот граждане Узбекистана догадываются, почему их гостеприимная родина пока не распахивает никому двери:

- У нас там с коронавирусом все не очень, много людей заболевает, много умирает, я от родни знаю, - делится уроженка Ташкента Юлдуз, работающая в Москве. – Мне-то как раз больше жизни домой надо, у меня там дочь рожает в конце августа! Я последний раз на родине была в середине марта. Надо было дома тогда оставаться! Но кто ж знал, что так все повернется…

Оптимистичнее всех настроены граждане Армении – особенно, те, ко подвизался в туристическом бизнесе. Армянские турагентства подсуетились и уже сулят засидевшимся дома россиянам «волшебный бархатный сезон на озере Севан», открывающийся с 1 сентября.

Звоню и узнаю, что сутки в отеле на Севане обойдутся мне в сумму от 3 до 5 тыс руб, но есть и альтернатива – групповые экскурсионные туры по Армении.

В них завлекают в лучших традициях армянского радио: «Приезжай к нам в Ереван, будешь сыт и вечно пьян». Отправиться в армянскую столицу на 4 дня и 3 ночи можно за $320 с человека. Перелет Москва-Ереван в эту стоимость не входит, зато включена встреча в аэропорту и дегустация коньяка. На вопрос, какие же меня ждут экскурсии, мне обещают показать библейскую гору Арарат, первую христианскую церковь и даже свозить за 170 км от Еревана к самой длинной в мире канатной дороге «Крылья Татева».

Киргизские туроператоры тоже не растерялись и уже предлагают продукт на осень – туры с гарантированными(!) датами вылета. К примеру, на 8-дневный групповой тур «Курортный Памир» по цене $695 с человека (без стоимости перелета) на сегодня дают целых 8 гарантированных дат заезда. По телефону меня уверяют, что раскупаются туры в Кыргызстан как горячие пирожки. Можно, например, за 5 дней увидеть все жемчужины Кыргызстана всего за $475 с человека без перелета.

Бархатный сезон на озере Иссык-Куль обойдется несколько дороже, но туроператор уверяет, что такой отдых стоит того: -

Вода чистейшая, лучше всякого моря! Идеальные песчаные пляжи и любые развлечения на воде. Пожилые могут подлечиться в санаториях, для детей куча забав, а для любителей повеселиться -рестораны и ночные клубы. В среднем от $55 в сутки в зависимости от номера.

Напомним, международное авиасообщение в РФ было приостановлено 27 марта в связи с пандемией. Частично полеты за рубеж возобновились 1 августа, когда открылись границы с Великобританией, Турцией и Танзанией. Также в этот день открылась граница между РФ и Абхазией. С 15 августа ожидается возобновление регулярных рейсов в Швейцарию.

Также о своей готовности принимать российских туристов уже заявили Черногория, Хорватия, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

Источник: https://www.mk.ru/economics/