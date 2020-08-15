Россияне массово бронируют новогодние туры: как не переплатить

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Открытие турецких курортов в августе вселило надежду и в россиян, которые стремятся попасть на отдых в другие, пока закрытые страны. Туристические агентства отмечают резкий рост интереса к заграничным турам на новогодние праздники. Самыми популярными пунктами назначения на сегодняшний день стали Тайланд, Италия и Греция.

Тем временем активное бронирование наблюдается и на российских направлениях. Уже сейчас на популярном сайте аренды жилья недоступно 75-95% предложений на отдых в новогодние каникулы в Сочи, Великом Устюге, Казани, Карелии и городах Золотого кольца. Насколько рискованно сейчас покупать путевки на зиму и есть ли в этом смысл, мы выяснили у представителей туристического бизнеса.

Официально новогодние каникулы в следующем году продлятся 10 дней: с 1 по 10 января, 31 декабря станет сокращенным рабочим днем. При попытке забронировать жилье на период с 31 декабря по 8 января на популярном сайте мы обнаружили, что большинство выгодных предложений уже зарезервировано. В частности, 75% жилья занято в Ярославле и Сочи, 80% в Карелии и Казани, 85% в Суздале и 93% в Великом Устюге, где находится резиденция Деда мороза. 75-80% вариантов жилья на эти даты в популярных городах Белоруссии – Минске, Витебске и Гродно также уже разобраны.

- Активное бронирование жилья по России на новогодние каникулы обычно начинается в августе, - рассказал менеджер одной из онлайн-платформ бронирования Александр. – В большинстве случаев вносить предоплату раньше декабря не требуется, поэтому люди спокойно могут поменять свои планы ближе к праздникам. В этом году люди бронируют по 2-3, а иногда даже по 5-10 вариантов на разные направления одновременно, поэтому большинство объектов уже заняты. Очевидно, в связи с коронавирусом никто не знает, как сложится обстановка к зиме. Люди надеются, что смогут поехать хоть куда-нибудь. К тому же этим летом на ряде направлений даже на долгосрочное бронирование цены серьезно упали. Например, такая ситуация наблюдается сейчас с Белоруссией. В начале декабря туристы начнут массово отказываться от ненужных броней, и вариантов опять станет много, но вот цены на них, скорее всего, вырастут, если, конечно, свои коррективы в ситуацию опять не внесет пандемия.

Тем временем рост потребительской активности наблюдается и в отношении заграничных туров на Новый год. Наибольшим интересом у туристов пользуется Тайланд, бронирование авиабилетов и гостиниц по этому направлению на декабрь-январь значительно выросло, несмотря на то, что никакой официальной информации о дате открытия границ со страной нет. Также на зимние каникулы путешественники проявляют интерес к Бали, Пхукету, Испании, Италии и Греции.

Исследование, проведенное популярным сервисом путешествий, показало, что около 40% авиабилетов на популярные новогодние направления было куплено еще зимой. Во время карантина продажи практически остановились, а потом резко пошли вверх в июле. Однако, по данным сервиса, на «докоронавирусный» уровень спрос на международные перелеты по понятным причинам пока не вернулся.

- Конечно, сейчас покупают билеты в закрытые страны только рисковые люди или те, кто готов платить за возвратный тариф, - считает турагент Елена Зуенко. – Тем временем, интерес к новогодним турам действительно растет. Но проблема в том, что люди относятся к турагентам как к предсказателям и пытаются добиться от нас точного ответа, куда можно будет гарантировано полететь на Новый год. В отношении пляжного отдыха зимой мы очень надеемся на открытии Египта и Тайланда, в первом случае это более вероятно. Иначе после окончания сезона в Турции в конце октября предложить путешественникам будет просто нечего. Рассчитывать на то, что наших граждан сможет принять на Новый год Европа, в том числе и популярные у туристов горнолыжные курорты, я думаю, не стоит. По нашим наблюдениям, шансов очень мало. Поэтому в любом случае, всем людям, которые хотят обязательно встретить Новый год не дома, стоит заранее подстраховаться вариантом отдыха внутри страны.

Источник: https://www.mk.ru/economics/