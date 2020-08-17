"Зенит" потратил полмиллиарда евро, а в полуфинале ЛЧ играют другие

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Героями четвертьфиналов Лиги чемпионов стали скромные по европейским меркам "Лейпциг" и "Лион", выбившие более богатых "Атлетико" и "Манчестер Сити". Именно с "Лейпцигом" и "Лионом" играл осенью в одной группе питерский "Зенит", и теперь успехи этих команд называют оправданием вылета питерцев из турнира. "МК-Спорт" объясняет, почему это не так.

После четвертьфиналов Лиги чемпионов стало модно сравнивать «Зенит» с «Лейпцигом» и «Лионом», мол, вот вы все кричали, что сине-бело-голубые не смогли выйти из легкой группы, а она оказалась не такой и легкой, а настоящей "группой смерти". Но во-первых, не стоит забывать, что «Зенит» не просто не вышел из этой группы, а занял в ней последнее место, пустив вперед еще и вылетевшую от «Шахтера» в первом же раунде Лиги Европы «Бенфику». А во вторых, «Зениту» в укор ставят не столько плохие результаты, сколько несоответствие этих самых результатов огромным тратам на состав.

Так давайте же сравним те же самые «Лейпциг» и «Лион» с «Зенитом» в плане покупок и продаж. Причем, за точку отсчета мы возьмем сезон основания немецкого клуба – 2009/10. Получится очень интересная вещь. (А ведь это еще «Аталанта» чудом не прошла «ПСЖ» – с ней материал получился бы куда интереснее).

«Лейпциг» – 348,2 млн евро

Всего за 11 лет немецкий клуб прошел путь от низших лиг Германии минимум до полуфинала Лиги чемпионов, потратив на покупку футболистов 348,2 млн евро. При этом 102,2 млн евро остались в системе футбольных клубов «Ред Булл» – ушли австрийскому «Зальцбургу» и американскому «Нью-Йорку». Самым дорогим приобретением немцев стал Наби Кейта, купленный все у того же «Зальцбурга» за 29,8 млн евро.

Он же стал и самой дорогой продажей в короткой истории клуба – отправился в чемпионский «Ливерпуль» за 60 млн евро. Всего от продаж «Лейпциг» за время существования получил 203,8 млн евро, продав в аффилированные клубы всего на 0,9 млн евро. Трансферный баланс клуба за это время – минус 144,4 млн евро.

«Лион» – 443,1 млн евро

За те же самые 11 сезонов французский «Лион» потратил на покупку игроков 443,1 млн евро. Самым дорогим трансфером за это время стал Жефф Рен-Аделаид, купленный за 25 млн евро.

От продажи футболистов "львы" за тот же период заработали роскошные 534,5 млн евро. Самой дорогой продажей стал Тонгай Ндомбеле, отправившийся в «Тоттенхэм» за 60 млн евро. Годом ранее «Лион» купил его за 8 млн евро. Трансферный баланс клуба с сезона 09/10 – плюс 91,4 млн евро.

«Зенит» – 483,6 млн евро

А теперь сравним все эти показатели с «Зенитом», который за тот же период потратил на покупку игроков больше этих клубов – 483,6 млн евро. Если верить сайту Transfermarkt, самыми дорогими покупками стали Халк, Аксель Витсель и Малком – по 40 млн евро за каждого из них. И только тут мы понимаем, что к общей сумме хорошо бы прибавить еще 20 млн евро за Халка, который на самом деле обошелся команде в 60 миллионов. Этот эпизод подробно разбирали в скандале с утечкой документов – Football Leaks. Но, раз уж мы решили действовать по одному источнику, так и быть, используем эти данные и не станем округлять траты питерцев до полумиллиарда евро.

Продал же «Зенит» за это время на 254,7 млн евро – чуть больше «Лейпцига», но в два раза меньше «Лиона». Самой дорогой продажей стал, конечно, Халк, переехавший в Китай за 55,8 млн евро. Трансферный баланс у «Зенита» тоже худший из этой тройки, вышедшей из одной группы в разных направлениях – минус 228,9 млн евро.

Итак, за последнее десятилетие французы с немцами платили меньше, зарабатывали больше и результаты показывают выше. Так в чем же дело?

Модель не та

«Зенит» использует довольно необычную модель, покупая в основном взрослых, уже состоявшихся футболистов среднего европейского уровня, которых через пару-тройку лет после покупки продать будет крайне трудно. Все это делается, видимо, ради сиюминутного результата. Скаутинг, тот самый, настоящий скаутинг, а не банальный выбор из базы данных, судя по всему, в Питере отсутствует напрочь.

Мы не поленились и посчитали средний возраст футболистов, пришедших в эти клубы за последние семь сезонов. В «Зените» он составил 25,6 лет – это уже взрослый и состоявшийся игрок, которого отлично знают на рынке. По каким-то причинам он не играет в топ-клубах Европы и в самый расцвет своей карьеры предпочитает попробовать счастья в России.

В «Лейпциге» и «Лионе» средний возраст пришедших футболистов составил 21,4 года у немцев и 21,8 года у французов. Они не стесняются брать молодых и перспективных ребят, которые через пару-тройку лет будут стоить в разы дороже и разойдутся по европейским клубам-толстосумам. В крайнем случае неудачи их всегда можно будет продать таким командам, как тот же самый «Зенит». И с этой моделью «Лион» с «Лейпцигом» умудряются пробиваться в полуфинал Лиги чемпионов. Как так?

Отчасти все дело в скаутинге – селекционные службы этих клубов огромны, а сотрудники не чураются копаться в молодежных и юношеских турнирах, низших лигах, слабых чемпионатах. Там они и откапывают алмазы, которые позже подлежат огранке. Отчасти дело в том, что они не боятся пуститься в авантюру и доверить результат команде со средним возрастом в 23-24 года. У нас на такое идут единицы вроде ЦСКА и в последнее время «Спартака».

«Зенит» же ставит на надежность. Европа – Европой, но, чтобы отчитаться перед акционерами в первую очередь надо показать себя на внутренней арене – помахать чемпионским кубком, возгордиться золотым дублем, выиграть Суперкубок и напроситься на своеобразный требл. А неудачи в Европе уж как-нибудь можно будет объяснить, махнув рукой в сторону бюджетов «Ювентуса», «Атлетико» и «Манчестер Сити» – мол, куда нам с ними тягаться.

Акционеры пока верят – видимо, они и не подозревают, что сравнивать "Зенит" надо не с "Баварией" или "ПСЖ", а как раз с "Лионом" и "Лейпцигом". Если бы знали, смотрели бы на свою команду и ее менеджеров совсем другими глазами.

Источник: https://www.mk.ru/