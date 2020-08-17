Персональный фитнес на тренажерах Power Plate

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Студия фитнеса Activium Style приглашает всех желающих на индивидуальные тренировки на тренажере Power Plate.

Это отличная возможность привести себя в форму без лишних физических нагрузок и усилий. Занятия позволяют не только избавиться от лишних килограммов, но и укрепить здоровье. Давайте разберемся, что такое тренажер Power Plate и в чем преимущества индивидуальных тренировок?

Что такое тренажер Power Plate?

Это уникальная виброплатформа. За счет колебаний, производимых устройством, ваше тело постоянно выводится из равновесия. Чтобы удержать его, организму приходится включать в работу все группы мышц, в том числе и глубоко расположенные. Благодаря этому, вы можете тренировать даже те ткани, которые очень сложно задействовать при традиционных тренировках в зале.

К достоинствам тренажера можно отнести:

Высокую эффективность. Благодаря вибрациям и колебаниям эффективность повышается в три раза. Занимаясь на Power Plate вы одновременно худеете, повышаете выносливость и укрепляете ткани и суставы.

Простоту использования. Заниматься на платформе можно в любом удобном положении, например, стоя, лежа или сидя. После выхода из фитнес центра вы не чувствуете изматывающей усталости, а ваши мышцы не болят.

Универсальность. Упражняться таким образом можно даже после перенесенных травм. Более того, регулярные походы в зал будут способствовать сокращению периода реабилитации.

Безопасность. Если соблюдать все рекомендации инструктора, то получить травму на виброплатформе практически невозможно. Это один из наиболее эффективных и безопасных способов коррекции фигуры.

Воздействие на все системы. Благодаря колебаниям в работу включаются все системы нашего организма. Если при работе в тренажерном зале вы воздействуйте только на определенные части тела, то в этом случае работает весь организм.

Силу вибраций можно регулировать по своему усмотрению. Постоянные колебания позволяют включить в работу каждую группу мышц, запустить метаболические процессы и нормализовать кровообращение. Благодаря этому ускоряются обменные процессы, замедляется старение.

Каждое занятие начинается с разогрева мышц. Это позволяет избежать травм и растяжений. Затем следуют упражнения на удержание баланса и равновесия. После этого можно приступать к занятиям с инвентарем. Заниматься на платформе можно в любом возрасте. Самое главное при этом - убедиться в отсутствии противопоказаний.

Преимущества индивидуальных тренировок

Заниматься на платформе может только один человек. Делать первые шаги лучше всего под надзором опытного тренера. Опытный инструктор поможет:

Подобрать оптимальный режим. Он оценит ваше состояние и подберет подходящую нагрузку. Также он выберет эффективные упражнения, направленные на решение конкретных проблем. Иногда во время занятий используется дополнительное оборудование, утяжелители, обручи и т.п.

Поддержать мотивацию. Личный тренер будет поддерживать вас на всех этапах преображения. Он не позволит опустить руки, даже тогда, когда вам будет казаться, что до достижения результата еще очень много времени.

Следить за состоянием здоровья. Любые физические нагрузки - стресс для вашего организма. Инструктор будет следить за всеми происходящими изменениями. При необходимости он подберет более простой вариант или, наоборот, добавит вам нагрузки.

Более подробную информацию о тренировках вы можете прочитать на официальном сайте студии Activium Style - https://activium.ru/.

Для достижения результата посещать фитнес клуб необходимо 2-3 раза в неделю. При этом не стоит делать больших перерывов между посещениями. При правильном подходе заметить первые изменения можно уже через 2-3 недели.