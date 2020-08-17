Персональный фитнес на тренажерах Power Plate
Студия фитнеса Activium Style приглашает всех желающих на индивидуальные тренировки на тренажере Power Plate.
Это отличная возможность привести себя в форму без лишних физических нагрузок и усилий. Занятия позволяют не только избавиться от лишних килограммов, но и укрепить здоровье. Давайте разберемся, что такое тренажер Power Plate и в чем преимущества индивидуальных тренировок?
Что такое тренажер Power Plate?
Это уникальная виброплатформа. За счет колебаний, производимых устройством, ваше тело постоянно выводится из равновесия. Чтобы удержать его, организму приходится включать в работу все группы мышц, в том числе и глубоко расположенные. Благодаря этому, вы можете тренировать даже те ткани, которые очень сложно задействовать при традиционных тренировках в зале.
К достоинствам тренажера можно отнести:
- Высокую эффективность. Благодаря вибрациям и колебаниям эффективность повышается в три раза. Занимаясь на Power Plate вы одновременно худеете, повышаете выносливость и укрепляете ткани и суставы.
- Простоту использования. Заниматься на платформе можно в любом удобном положении, например, стоя, лежа или сидя. После выхода из фитнес центра вы не чувствуете изматывающей усталости, а ваши мышцы не болят.
- Универсальность. Упражняться таким образом можно даже после перенесенных травм. Более того, регулярные походы в зал будут способствовать сокращению периода реабилитации.
- Безопасность. Если соблюдать все рекомендации инструктора, то получить травму на виброплатформе практически невозможно. Это один из наиболее эффективных и безопасных способов коррекции фигуры.
- Воздействие на все системы. Благодаря колебаниям в работу включаются все системы нашего организма. Если при работе в тренажерном зале вы воздействуйте только на определенные части тела, то в этом случае работает весь организм.
Силу вибраций можно регулировать по своему усмотрению. Постоянные колебания позволяют включить в работу каждую группу мышц, запустить метаболические процессы и нормализовать кровообращение. Благодаря этому ускоряются обменные процессы, замедляется старение.
Каждое занятие начинается с разогрева мышц. Это позволяет избежать травм и растяжений. Затем следуют упражнения на удержание баланса и равновесия. После этого можно приступать к занятиям с инвентарем. Заниматься на платформе можно в любом возрасте. Самое главное при этом - убедиться в отсутствии противопоказаний.
Преимущества индивидуальных тренировок
Заниматься на платформе может только один человек. Делать первые шаги лучше всего под надзором опытного тренера. Опытный инструктор поможет:
- Подобрать оптимальный режим. Он оценит ваше состояние и подберет подходящую нагрузку. Также он выберет эффективные упражнения, направленные на решение конкретных проблем. Иногда во время занятий используется дополнительное оборудование, утяжелители, обручи и т.п.
- Поддержать мотивацию. Личный тренер будет поддерживать вас на всех этапах преображения. Он не позволит опустить руки, даже тогда, когда вам будет казаться, что до достижения результата еще очень много времени.
- Следить за состоянием здоровья. Любые физические нагрузки - стресс для вашего организма. Инструктор будет следить за всеми происходящими изменениями. При необходимости он подберет более простой вариант или, наоборот, добавит вам нагрузки.
Более подробную информацию о тренировках вы можете прочитать на официальном сайте студии Activium Style - https://activium.ru/.
Для достижения результата посещать фитнес клуб необходимо 2-3 раза в неделю. При этом не стоит делать больших перерывов между посещениями. При правильном подходе заметить первые изменения можно уже через 2-3 недели.
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