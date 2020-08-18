Отпуск вдали от COVID: где можно безопасно отдохнуть в России

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказывает о том, в каких регионах России благоприятная обстановка для отдыха, где можно интересно провести время этим летом и за сколько получится там отдохнуть.

Регионы, где самая высокая готовность к выходу из режима самоизоляции

На портале стопкоронавирус.рф, где публикуется официальная статистика по распространению коронавируса, есть арта выхода из самоизоляции, составленная на основе данных органов власти всех субъектов. Готов ли тот или иной регион к снятию ограничений, зависит от коэффициента распространения инфекции, свободного фонда больничных коек и охвата тестированием. При планировании путешествия можно ориентироваться на регионы, которые отмечены как максимально готовые к выходу из самоизоляции (к третьему этапу снятия ограничений, согласно рекомендациям Роспотребнадзора). Это значит, что распространение заболевания здесь максимально контролируется, а также, что здесь уже меньше всего ограничений по сравнению с другими регионами и, значит, работает больше учреждений, в том числе для отдыха.

Итак, согласно официальной информации, на третьем этапе выхода из самоизоляции (по оценкам на 17 августа; обновление происходит раз в неделю) находятся:

Москва Московская область Калужская область Владимирская область Смоленская область Рязанская область Липецкая область Тамбовская область Пензенская область Республика Малый Эл Волгоградская область Краснодарский край Республика Адыгея Республика Крым Карачаево-Черкесская Республика Кабардино-Балкарская Республика Республика Ингушетия Чеченская республика Забайкальский край Сахалинская область Чукотский автономный округ

Морские курорты, популярные у российских путешественников, входят в эту благоприятную зону. Отметим, что, по данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, в июне — июле самыми востребованными авианаправлениями стали рейсы из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Геленджик и Махачкалу. Также в десятку входит направление Санкт-Петербург — Симферополь. По всем популярным авианаправлениям для путешествий в июне — июле 2020 года аналитики Туту.ру фиксируют снижение среднего чека. Снижение цен по топ-3 популярным маршрутам (из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу) составило от 16% до 21%. Так что долететь до российских морских курортов стало дешевле, чем в прошлом году.

Самые популярные авианаправления по России в июне — июле

(жирным отмечены те, что находятся на 3 этапе снятия ограничений)

Направление Позиция в рейтинге 2019 Позиция в рейтинге 2020 Доля пассажиров 2019 Доля пассажиров 2020 Средний чек туда-обратно 2019 Средний чек туда-обратно 2020 Динамика среднего чека Москва — Симферополь 1 1 8,5% 9,5% 12453 10483 -16% Москва — Сочи 2 2 5,6% 5,5% 11687 9325 -20% Москва — Анапа 3 3 3,3% 3,7% 12249 9686 -21% Москва — Санкт-Петербург 4 4 2,7% 2,5% 8854 4774 -46% Москва — Краснодар 5 5 2,4% 2,4% 10029 6832 -32% Москва — Минеральные Воды 8 6 1,8% 2,1% 10757 6414 -40% Санкт-Петербург — Симферополь 6 7 2,0% 2,1% 16278 14664 -10% Москва — Калининград 7 8 1,9% 2,0% 10339 8361 -19% Москва — Геленджик 10 9 1,3% 1,8% 12580 9701 -23% Москва — Махачкала 12 10 1,2% 1,6% 11368 7699 -32%

Данные представлены по вылетам в июне — июле, сравнение среднего чека по оформленным билетам — год к году.

Источник: Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

С другой стороны, популярность морских направлений и снижение цен на перелёты по этим маршрутам говорит нам о том, что там будет достаточно много людей. Если путешественники не готовы к резкому выходу из самоизоляции, можно рассмотреть другие варианты из тех, где обстановка, согласно официальной статистике, характеризуется как благоприятная.

Варианты направлений для путешествия на несколько дней

Возьмём, например, Адыгею. Она может рассматриваться и как перевалочный путь на пути к побережью, и как отличная локация для активного туризма. Добраться в Адыгею самостоятельно можно на самолёте через аэропорт Краснодара, а также на поезде через Майкоп или Белореченск. Средний чек по билетам, проданным из Москвы в Краснодар для вылета в июне — июле, составил 6 832 рубля по тарифу туда-обратно (на 32% меньше, чем в прошлом году). Это интересный вариант для отдыха вдали от большого скопления людей и единения с природой. На платформе «Туту Приключения» есть 12 вариантов маршрутов для активного отдыха в Адыгее. Стоимость — от 7 500 до 56 700 рублей.

Самый бюджетный вариант — автобусный экскурсионный тур выходного дня с выездом из Ростова-на-Дону. Размещение в посёлке Каменномостский, номера со всеми удобствами, двухразовое питание, экскурсии по самым интересным местам Адыгеи. Выезд из Ростова-на-Дону в четверг, но к понедельнику можно быть уже на работе. Стоимость этого тура 7 500 рублей, дополнительно оплачиваются входы в экскурсионные объекты (от 250 до 600 рублей). Средний чек по билетам из Москвы в Ростов-на-Дону в июне — июле составил 8 602 рубля по тарифу туда-обратно (-18% по сравнению с прошлым годом).

Если хочется меньше экскурсий и больше природы, то есть различные трекинговые маршруты, в том числе для тех, кто раньше активным туризмом не занимался. Например, вот такой вариант — встреча с дикой природой, знакомство с горами, ночёвки в палатках, готовка на огне. Маршрут несложный, но насыщенный. Участников встречают в аэропорту или у ж/д вокзала Краснодара. Стоимость тура — 19 900 рублей за 7 дней. Группы от 4 до 14 человек, так что социальную дистанцию соблюдать получится.

Интересные активные туры можно найти в Карачаево-Черкесской Республике. В базе «Туту Приключения» есть 31 вариант многодневных туров и 4 более компактные экскурсии по этому региону. Большинство маршрутов захватывает высокогорные озера: красивые виды гарантированы. Стоимость многодневных туров начинается от 6 900 рублей. Однако ближайший к Карачаево-Черкесской Республике аэропорт находится в Минеральных Водах (Ставропольский край), а этот соседний регион находится на первом этапе снятия ограничений. Средний чек по билетам из Москвы в Минеральные Воды в июне — июле составил 6 414 рублей по тарифу туда-обратно (-40% по сравнению с прошлым годом).

19 вариантов активного отдыха есть в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе — с возможностью взойти на Эльбрус под присмотром опытных инструкторов. Есть и трекинг в Приэльбрусье (для тех, кто пока не готов забраться на высоту более 5 000 метров, но в целом любовь к горам питает). Если вы решились взойти на Эльбрус, существует путь с юга (группа встречается в Минеральных Водах) и путь с севера (группа встречается в Пятигорске). Туры с восхождением стоят порядка 36-38 тысяч рублей. Средний чек по ж/д билетам в Пятигорск из Москвы в июне — июле был 4 807 рублей (на 7% больше, чем в прошлом году).

Но любители пляжей тоже могут отдохнуть вдали от людей. Даже если ехать в Крым или Сочи, совсем необязательно выбирать самые востребованные курортные локации, где будет много туристов. Так что и от морского отдыха можно не отказываться и быть в безопасности. Например, в Крыму есть много местечек, где можно наслаждаться морем и без толп людей. Интересный вариант — посёлок Оленевка, расположенный на полуострове Тарханкут, в самой западной точке Крыма. Это райский уголок для любителей нетронутой природы: вода здесь чистейшая, нежно-бирюзового оттенка. Помимо центрального пляжа в самой Оленевке, купаться можно и в уединённых бухтах среди живописных скал. Тарханкут — раздолье для любителей сёрфинга, дайвинга и других экстремальных видов спорта. Об этом и ещё четырёх уединённых местах Крыма можно прочитать в проекте «Туту Сюжеты». Средний чек по билетам в Симферополь из Москвы на самолете в июне — июле был 10 483 рубля туда-обратно (на 16% меньше, чем в прошлом году).

В Сахалинскую область, Чукотский автономный округ или Забайкальский край лететь дороже, но ситуация с эпидемией коронавируса может стать отличным поводом открыть для себя разные уголки России.

Крупнейший аэропорт Сахалинской области — Южно-Сахалинск. Средний чек по билетам в июне — июле из Москвы составил 24 912 рублей (-10% по сравнению с прошлым годом). Сахалин — это уникальная природа, фантастические рассветы и закаты, созданный природой причудливый береговой рельеф, марсианские пейзажи в кратерах вулканов, термальные источники и многое другое. В базе «Туту Приключений» есть фантастический маршрут, который называется «На край света: Сахалин». В программе Невельск, бухта Тихая, мыс Крильон, грязевые вулканы, водопады. Стоимость — 60 000 за 8 дней.

Направления, которые могут стать интересным вариантом провести выходные

Интересным маршрутом на выходные может стать Рязанская область. Кстати, Рязань вошла в десятку самых популярных ж/д направлений из Москвы в июне — июле. Средний чек за билет на поезде в одну сторону составил 712 рублей (+8% по сравнению с прошлым годом). Есть в Рязани интересные экскурсионные туры. Например, в базе «Туту Приключения» можно найти вариант, который подойдёт тем, у кого есть дети-школьники, или кто сам хочет вспомнить что-то из школьной программы или углубить свои знания. Если о Константиново, где жил Сергей Есенин, многие наверняка знают, то вот тот факт, что в Рязанской области есть ещё и усадьба академика Ивана Павлова, для некоторых становится открытием. Стоимость такого тура составит 5 800 рублей, плюс билеты до Рязани.

Еще один вариант для путешествия, с которым можно уложиться в выходные, — Липецкая область. Регион готов преподнести немало сюрпризов, а отдохнуть получится бюджетно. Тут можно пережить полное единение с природой, отправившись, например, на Воргольские скалы, погулять по усадьбе 17 века, научиться летать на планере в аэроклубе «Сапсан» или попробовать один из лучших сыров в мире (международные эксперты подтверждают!). Подробнее о вариантах досуга в Липецкой области рассказывает тревел-шоу «Чек-Лист». Средний чек по билетам на поезд из Москвы в Липецк, по данным Туту.ру, в июне — июле составил 1 715 рублей.

В топ-5 популярных ж/д направлений из Москвы в июне-июле вошел Владимир, и Владимирская область как раз тоже оказалась готова к переходу на третий этап выхода из самоизоляции. Владимир — это белокаменные церкви, приятные прогулочные зоны, отличные бары и хороший сервис. Подробный гид по Владимиру можно найти на «Туту Сюжетах».

Источник: Туту.ру