"Рынок начал просыпаться, мы видим рост спроса на Турцию с субботы. Сейчас открываются отели, которые даже не планировали этого делать. Только за последние 10 дней вновь заработали более 20 отелей – специально под российский рынок, поскольку немецкий пока в спящем состоянии. И так будет каждую неделю", — сообщил он порталу "Интерфакс-Туризм".

Мкртчян добавил, что сейчас в Турцию из России вылетает по 60 самолетов в день, а иногда и по 80. По его словам, рынок ждет, когда рейсы разрешат еще как минимум из четырех российских городов – Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Самары.

"Безусловно, рост потока в Турцию будет продолжаться, потому что скоро вода в Черном море начнет холодать. Во второй половине сентября мы ожидаем полный разворот турпотока с российских курортов на Турцию", — заключил эксперт.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару. С 10 августа к двум турецким городам добавились еще три курорта – Анталья, Даламан и Бодрум, куда туроператоры развернули чартерные программы.