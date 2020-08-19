«Барселона» назначила нового главного тренера

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«Барселона» назначила Рональда Кумана новым главным тренером команды. Об этом сообщается в Twitter каталонского клуба.

Испанцы заключили контракт с голландским специалистом до конца июня 2022 года. Финансовые условия соглашения не уточняются.

17 августа «Барселона» уволила с поста главного тренера испанца Кике Сетьена. Причиной такого решения руководства клуба стало разгромное поражение сине-гранатовых в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» — 2:8. 14 августа сине-гранатовые покинули турнир и впервые с 2014 года остались без трофеев.

Последним местом работы 57-летнего Кумана была сборная Нидерландов, которую он возглавил в 2018 году. Специалист также работал в английских «Эвертоне», «Саутгемптоне», голландских ПСВ и «Аяксе», испанской «Валенсии». В качестве игрока Куман выступал за ряд нидерландских клубов, а также за «Барселону», с которой выиграл четыре чемпионата Испании, три национальных Суперкубка и Кубок чемпионов УЕФА.

Источник: https://lenta.ru