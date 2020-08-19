Согласно документу, порядка 200 млн рублей будет выделено из краевого бюджета организациям детского отдыха в качестве возмещения фактически понесенных затрат на капитальный и текущий ремонт для подготовки к сезону. Будут учитываться работы, проведенные с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года, говорится в сообщении.

Предусмотрено также выделение в текущем году 30 млн рублей на субсидирование затрат на приобретение оборудования профилактики коронавируса.

Кроме того, принято решение снизить до 0,01% ставку налога на имущество детских здравниц.

В комплексе меры поддержки детского отдыха и оздоровления оцениваются в сумму порядка 500 млн рублей, отмечает пресс-служба.

Для туротрасли, помимо уже действующих мер, включающих льготное кредитование, утвержденным планом предусмотрены прямые субсидий на поддержку занятости, налоговые и отсрочки по арендным платежам. В частности, в 2021 году будут субсидироваться затраты субъектов малого и среднего предпринимательства на содержание и ремонт объектов туристского показа. На эти цели направят 100 млн рублей.

Еще одна мера поддержки заключается в возмещении части затрат на организацию туристических событий — проведение всероссийских и международных конкурсов, фестивалей. На эти цели в 2021 году будет выделено 30 млн рублей. Данные мероприятия, отмечает пресс-служба, вызывают всплеск активности малого и среднего бизнеса в смежных направлениях: это загрузка средств размещения, дополнительные услуги в потребительской сфере, нагрузка на сферу общественного питания.