"Тематический парк "Warner Bros. Studio Tour Tokyo — The Making of Harry Potter" ("Создание "Гарри Поттера" – ИФ) станет вторым в мире после аналогичного аттракциона в Великобритании. Его посетители увидят декорации, костюмы и реквизит со съемок, а также воочию смогут наблюдать сцены из фильмов саги", — пишет портал.

Он появится на месте парка развлечений Тосимаэн, который закроется в конце августа. Над созданием экспозиции по "Гарри Поттеру" будут работать компании из США и Японии.

Как отмечает BBC, первый в мире тематический парк по мотивам истории о Гарри Поттере, расположенный в пригороде Лондона, имеет колоссальный успех у туристов. С момента открытия в 2012 году его посетили более 14 млн человек.

Отдельные аттракционы, посвященные герою Дж.К. Роулинг, также очень популярны – они есть в парках Universal Studios в США и Японии. Их посещают люди, выросшие на истории о "Гарри Поттере", некоторые из них приводят в парки уже своих детей.

"Туристическая индустрия Японии сильно пострадала из-за пандемии. Особенно затронут Токио, где в 2020 году должны были состояться Олимпийские и Паралимпийские игры. Япония поощряет своих граждан путешествовать внутри страны — одно время им даже предлагали кэшбек до 50%, который позже был отменен из-за роста числа инфекций. Возможно, тематический парк по "Гарри Поттеру" со временем поможет восстановлению туристического рынка Японии", — заключает портал.