В Кабардино-Балкарии состоится торжественное открытие международного конкурса « Эльбрусское кольцо »

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23 августа с.г. в 09:00 в Кабардино-Балкарии (поселок Терскол) состоится торжественное открытие международного этапа конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2020». Состязания пройдут в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

В соревнованиях примут участие три команды Вооруженных сил России и одна команда военнослужащих Узбекистана. Представители Узбекистана принимают участие в соревнованиях уже в четвертый раз.

В ходе двух первых дней соревнований военнослужащие продемонстрируют мастерство в ориентировании в горной местности, в индивидуальном лазанье и лазанье в связках на скалодроме высотой около 20 м.

Всего в соревнованиях будет задействовано более 50 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

С участниками соревнования с 12 по 21 августа с.г. проведены занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки военнослужащих и слаживанию подразделений, акклиматизации личного состава, изучению маршрута движения, отработке организации спасения в горах.

Конкурс пройдет с 23 августа по 5 сентября с.г. на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» Минобороны России. Данный вид соревнований имеет военно-прикладную направленность.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm