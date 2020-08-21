В Кабардино-Балкарии состоится торжественное открытие международного конкурса « Эльбрусское кольцо »
23 августа с.г. в 09:00 в Кабардино-Балкарии (поселок Терскол) состоится торжественное открытие международного этапа конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2020». Состязания пройдут в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).
В соревнованиях примут участие три команды Вооруженных сил России и одна команда военнослужащих Узбекистана. Представители Узбекистана принимают участие в соревнованиях уже в четвертый раз.
В ходе двух первых дней соревнований военнослужащие продемонстрируют мастерство в ориентировании в горной местности, в индивидуальном лазанье и лазанье в связках на скалодроме высотой около 20 м.
Всего в соревнованиях будет задействовано более 50 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.
С участниками соревнования с 12 по 21 августа с.г. проведены занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки военнослужащих и слаживанию подразделений, акклиматизации личного состава, изучению маршрута движения, отработке организации спасения в горах.
Конкурс пройдет с 23 августа по 5 сентября с.г. на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» Минобороны России. Данный вид соревнований имеет военно-прикладную направленность.
Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm
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