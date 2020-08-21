"По нашим прогнозам, порядка трех миллионов человек смогут воспользоваться программой кэшбека. Нужно успеть принять в ней участие, так как время продажи туров ограничено. Отличительная черта программы кэшбека – в том, что деньги получает турист. Это не купоны или бонусы, купил – получил деньги", — сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Распродажа туров по России с кэшбеком до 15 тыс. рублей на сайте мирпутешествий.рф стартовала 21 августа в 0:01, она продлится до 28 августа включительно. Поездку можно оплатить картой "Мир" на сайте туроператоров и отелей, подключенных к программе, всего их 2 тысячи. По данным Ростуризма, всего представлено около миллиона туров во все регионы России.

Догузова отметила, что Ростуризм открыл три телефона горячей линии. "Если через пять дней кэшбек не приходит – можно позвонить по круглосуточному телефону, и мы будем с каждым таким случаем оперативно разбираться. Я от себя гарантирую, что каждый, кто приобретет туры в рамках нашей программы, обязательно получит возврат части денежных средств в соответствии с правилами, утвержденными правительством", — заключила глава ведомства.

"Мы с первых минут старта программы увидели десятикратный рост посещаемости сайта мирпутешествий.рф, нам было важно, чтобы он выдержал нагрузку. Покупки начались сразу, одна из первых – с заездом 28 августа. Турист купил поездку в первую минуту старта программы", — сообщила Догузова.

Она подчеркнула, что в рамках программы кэшбека отправиться в поездку можно хоть завтра, но при этом не позднее 20 декабря. Вернуться из путешествия нужно до конца 2020 года.