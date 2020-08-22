Российский блогер раскрыл правду о ценах в Абхазии

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Турист из России, отдохнувший на абхазских курортах, раскрыл правду о ценах на проживание и питание в республике. Россиянин рассказал об отдыхе в Абхазии на канале «Фрагменты путешествий» на платформе «Яндекс Дзен».

По информации блогера, цена проживания в абхазских отелях начинается от 300 рублей с человека. Его компании, состоящей из четырех человек, номер обошелся в 1200 рублей в сутки.

«От центра Сочи у нас ушло 200 рублей с человека, чтобы добраться до границы. От границы до Гагры тоже 200 рублей с человека», - поделился ценами на трансфер автор блога. По его словам, поход в уютный ресторанчик с кондиционером вышел им по 250 рублей с человека, что «весьма недорого».

Также он отметил, что пересечение границы между Россией и Абхазией заняло у него не более 5 минут, поскольку у паспортного контроля практически никого не было. На самих курортах, по словам путешественника, пока мало туристов, поэтому отдых там придется по душе тем, кто не желает чувствовать себя «в муравейнике».

Источник: https://www.mk.ru/economics/