Агент Маркова: У нас есть предложения из России и Европы

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Андрей Талаев, агент нападающего «Динамо» Евгения Маркова, сообщил корреспонденту «РБ-Спорт» , что у его клиента есть предложения от разных клубов России и Европы.

Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что 26-летний Марков может перейти в «Урал». При этом президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заявил Sport24, что он вел переговоры с нападающим, но на данным момент приостановил их.

— На данный момент Евгений – игрок «Динамо». Уйдет ли он? Трансферное окно закроется только в октябре, так что все может быть.

— Сейчас у вас есть предложения?

— Да. Но от каких клубов, не скажу.

— Варианты только в России или, может быть, в СНГ и Европе?

— В Европе тоже есть. Что касается СНГ, Женя пока в более хорошем состоянии, чтобы переходить в СНГ.

— Иванов заявил, что сейчас переговоры с «Уралом» приостановлены. И предположил, что Марков «ждет каких-то условий»…

— Евгений не ждет никаких условий. Наверное, вопрос «почему приостановили переговоры» нужно задавать «Динамо». Это дело клубов.

Марков – воспитанник «Зенита», но за основную команду петербуржцев ни разу не сыграл. В чемпионате России он выступал за «Тосно», «Динамо» и «Рубин». В московский клуб перешел в январе 2018 года и за все время выступлений забил 5 мячей. В прошлом сезоне Марков выступал на правах аренды за «Рубин» и стал лучшим бомбардиром казанского клуба с пятью голами. Всего на счету Маркова 17 мячей в РПЛ.

Источник: РБ-Спорт