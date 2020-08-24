Переход Влашича в «Зенит» маловероятен. Клубу нужен полузащитник с российским паспортом
Как стало известно «РБ-Спорт», кандидатура полузащитника ЦСКА Николы Влашича действительно обсуждалась тренерским штабом, руководством и селекционным отделом «Зенита», однако на данный момент его переход в стан питерцев маловероятен.
Петербургский клуб не готов платить за футболиста 25 млн евро – примерно такую сумму обозначили армейцы за трансфер своего лидера внутри России и двигаться по цене не намерены.
«Зенит» все еще ожидает решения Далера Кузяева, и если он останется в команде, то вопрос о покупке универсального полузащитника закроется. Если же Кузяев не подпишет новый контракт, клуб может вновь попытаться выкупить Алексея Миранчука. Для «Зенита» это более приоритетный вариант с учетом сложностей с лимитом.
Также клуб продолжает поиск центрального защитника на место Йордана Осорио, который, скорее всего, уйдет из «Зенита». Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что у селекционного отдела нет кандидатов на внутрироссийском рынке, поэтому клуб рассматривает варианты в Европе.
Источник: РБ-Спорт
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