Национальный детско-юношеский турнир по джигитовке «Кубок Черного (Скифского) моря».

/Спорт и туризм/

В открытом национальном турнире по джигитовке принимают участие самые смелые, отважные и очень любящие коней и родную культуру дети в возрасте от 5 до 16 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Томска, Нижневартовска, Краснодара, Геленджика, Южноуральска и других городов России.

Этих удивительных детей объединяет мечта! Мечта быть с конем и всю жизнь заниматься самым сложным и красивым видом искусства – джигитовкой! На пути к этой цели дети научаться понимать лошадей, себя, свою землю и свой народ. Научатся ценить другие жизни, быть великодушными, заботливыми, ответственными, организованными и счастливыми. Иметь мечту это так здорово! Всю жизнь целеустремленно идти к ней. Иногда мечта на всю жизнь так и остается мечтой, но стремление к ней сделает наших детей лучше! И дети наших детей пройдут начатый нами Путь, и осуществится Мечта!

Во время состязаний дети демонстрируют свои успехи и навыки, взаимопонимание и взаимодействие всадника и коня, показывают единство душевного порыва человека и лошади (у наших предков скифов лошадь почиталась благородным и священным божьим созданием).

Юные джигиты радуют судей, зрителей, друзей и родителей выполнением различных элементов джигитовки таких как «ласточка», «езда лёжа поперёк седла», «казачий вис», «казачий обрыв», «езда стоя на седле», «стойка на стремени», «ножницы», «сед на шею», «вертушки» и другие. Самые младшие выступают с обязательной страховкой и на шагу, а дети поопытнее летают на рыси и галопе.





Источник: г.Геленджик. Конный клуб «Черёмушки».