"Тяжелое испытание". Эксперт о решении Месси уйти из "Барселоны"

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Форвард "Барселоны" Лионель Месси официально уведомил руководство команды о желании покинуть клуб в нынешнее летнее трансферное окно. В эфире радио Sputnik это решение прокомментировал футбольный эксперт Андрей Малосолов.

Издание ESPN Futbol Club Argentina опубликовало в соцсетях факс, в котором лидер "Барселоны" Лионель Месси обратился к руководству команды с просьбой покинуть каталонский клуб.

Его контракт с "Барселоной" действует еще год, но аргентинский форвард хочет воспользоваться пунктом в контракте, позволяющим ему расторгнуть соглашение.

"Я - Лионель Андрес Месси Куччиттини, подаю запрос на расторжение трудовых соглашений с уважаемым клубом на основании пункта 24, который дает мне это право", - говорится в письме.

Месси поблагодарил "Барселону" за созданные условия и отметил, что "трудное решение обусловлено личными мотивами".

"Барселона" в четвертьфинале Лиги чемпионов потерпела разгромное поражение от "Баварии" со счетом 2:8. После этого в СМИ стали появляться слухи, что символ каталонского клуба последних лет планирует продолжить карьеру в другом клубе. Руководство "Барселоны" не планирует отпускать игрока бесплатно. Как отмечалось, клуб расстанется с Месси за 700 миллионов евро.

Среди главных претендентов на аргентинскую звезду - "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ".

В эфире радио Sputnik футбольный эксперт Андрей Малосолов прокомментировал решение Месси.

"Это решение, видимо, вызвано довольно-таки сильным кризисом, который сейчас поразил "Барселону". Апофеозом этого кризиса стало чудовищное поражение, когда команда пропустила восемь мячей. На этом фоне, как мы знаем, произошли изменения и в тренерском штабе, и в кадровом составе клуба. Решение Месси на первый взгляд выглядит эмоциональным, в этой команде он уже очень много лет. Но, видимо, он решил пойти по пути своего самого главного конкурента. Криштиану Роналду, находясь на пике популярности, тоже переходил в разные команды и сейчас ищет новый клуб", - сказал Андрей Малосолов.

По его мнению, решение Месси логично.

"В ситуации с Месси все логично. Видимо, находиться на одном месте в футболе – это достаточно тяжелое испытание. Определенные перемены, изменения и в игровой карьере, и в налоговой и доходной ведомости должны быть. Трудно сказать, смогут ли его переубедить. Думаю, что главным фактором является зарплатная ведомость, а также серьезное предложение из других клубов", - отметил футбольный эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/