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Контракт «Аэрофлота» и ЦСКА подешевел в 4 раза

Как стало известно «РБ-Бизнес»  стоимость нового спонсорского контракта между авиакомпанией «Аэрофлот» и московским футбольным клубом ЦСКА сократилась в 4 раза.

Ранее годовое соглашение оценивалось в $9 млн. В рублевом эквиваленте контракт, заключенный на полный сезон 2018/19 составляло 598,5 млн рублей.

По данным «РБ-Бизнес», новое соглашение, о котором было объявлено 12 августа, расчитано до конца 2020 года, а его стоимость составляет 75 млн рублей.

При этом в пресс-релизе, опубликованном «Аэрофлотом», указано, что соглашение между компанией и клубом не подразумевает денежных расчетов. Таким образом ЦСКА может получить эти 75 млн рублей в натуральном выражении, то есть используя полеты.

В пресс-службе авиакомпании не ответили на запрос «РБ-Бизнес».

«Аэрофлот» выступает официальным перевозчиком и партнером клуба с 2009 года.

Источник: РБ- бизнес

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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