Игорь Коовалов из «Рубина» может перейти в Московский «Локомотив»

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По информации «РБ-Спорт» , «Локомотив» после травмы полузащитника Дмитрия Баринова планирует усилить позицию опорного полузащитника.

Баринов в матче со «Спартаком» получил травме крестообразных связок колена и пропустит около полугода.

Одна из рассматриваемых кандидатур - 24-летний Александр Трошечкин из «Химок» (эту информацию ранее распространил «Чемпионат»), в контракте игрока есть опция выкупа (около 20 миллионов рублей). В текущем сезоне он провёл 4 матча в РПЛ и забил один гол.

Вторая - 24-летний полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов. В текущем сезоне он провёл три матча в РПЛ.

Источник: «РБ-Спорт»