Станислав Черчесов: Между Дзюбой и Соболевым есть неприязнь. Соболев открыл эту тему, он же должен ее и закрыть

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Главный тренер сборной России прокомментировал «РБ-Спорт» выбор состава на матчи Лиги Наций с Сербией и Венгрией, которые состоятся в сентябре.

О новичках Мостовом и Луценко:

— Мостовой провел хороший сезон в Сочи, сейчас вернулся в «Зенит», тренер ему доверяет, в последнем матчем выходил и сделал голевой пас. Видно, что он там прижился. И ситуация, какая есть — получил травму Миранчук, и мы действовали по ситуации.

Луценко — один из лучших наших бомбардиров, сезон начал убедительно, голы забивает, работает на команду, надо поближе с ним познакомиться и понять, на что можем рассчитывать. Луценко будет на первом матче, в Будапешт он не полетит, визы нет, но это полбеды. Паспорт у него заканчивается в ноябре, и сделать с новым паспортом визу быстро нельзя. Это, кстати, вопрос и ему самому — надо смотреть за этим.

О Зобнине: в «Спартаке» играет на фланге; где будет располагаться в сборной:

— Независимо от ситуации с Бариновым, мы рассматриваем Зобнина как игрока центра поля. Не думаю, что ему долго надо приспосабливаться, потому что в позапрошлой игре он вышел на своей позиции минут на 20.

О том, почему не вызван Соболев:

— Соболев заметно прибавил по сравнению с первыми играми в «Спартаке». Но ситуация простая, скажу как есть — есть ситуация, которая есть у них с Дзюбой. И эту тему они между собой должны привести к нулю. Не хочется иметь в команде игроков, которые друг друга недостаточно хорошо понимают. Конкуренция конкуренцией, каждый хочет быть лучшим — это нормально. Но то, что позволил себе Соболев — между ними есть, как в том фильме, неприязнь. Соболеву эту тему надо закрыть. И с Дзюбой поговорим на эту тему, он старший, и сделаем, может быть, с ним попытку эту тему убрать с повестки дня.

Согласитесь, нельзя собирать команду, зная, что есть такого плана недопонимания.

Был момент, когда потолкались во время матча Джикия и Оздоев, это секундный момент, а здесь ситуация поглубже, мы должны ее в спокойном режиме нивелировать.

Не знаю, по какой причине Соболев эту тему открыл. Нет такого, что я кого-то поддерживаю, кого-то нет. Артем — капитан команды, не первый год показывает мастерство, работает на сборную. Другое дело — молодой футболист, который стремится в сборную, позволил себе какие-то вещи, которые не должен был позволять. Он эту тему открыл, он должен и закрыть. Говорю это спокойно, это рабочий момент, у каждого из нас бывает. Соболев прочитает, сделает выводы и в спокойной обстановке тему закроет.

О фразе «Соболев должен сам закрыть ситуацию» и почему между ним и Дзюбой случился конфликт — после высказываний Соболева в проекте «Красава»:

— Да. Не видел эту передачу, но видел момент во время игры (полуфинал Кубка России, когда был конфликт Соболева и Дзюбы — Прим.ред.), я сразу сказал: что-то не то и мне нужна информация. Информацию собрал — то или не то, узнаю на сборе, пообщаюсь на сборе. Ответил как есть, ни секунды не собрал. Это не проблема, а разовая ситуация. Тема будет закрыта, не так много у нас хороших футболистов, чтобы ими разбрасываться. Но еще больше надо понимать — если внутри команды нет единства, мы ничего собой не будем представлять. Командный дух — это наша сила. Командных дух зависит от тех парней, которые его поддерживают. Молодой парень — что-то сказал, сделал. Если бы то же самое сказал один на один в команде, у меня вопросов бы не было. А когда открытое пространство, надо ему взрослеть. Нам нужна здоровая конкурентная среда.

О вызове Нойштедтера и Кузяева — оба без клуба:

— Последние матчи сыграли 22 июня, мы с ними на связи. Оба тренируются индивидуально. Нойштедтер будет уже с командой тренироваться. С одной стороны, есть поддержка, мы на них рассчитываем. С другой стороны, много новых имен в один раз сложно собрать, потому решили остановиться на тех, кого хорошо знаем — тем более почти год не собирались. В скором будущем оба будут с командой и будут нам помогать. Они и сейчас готовы это делать.

О состоянии Смолова:

— Говорил с ним сегодня. Он был заменен, была маленькая болячка, провели тест — все нормально. Приедет на сбор, поговорим — не знаем, какие задания ребята в клубах получают, сложно давать оценки. Обговорим и его испанский период, видим изменения — хотелось, чтобы они сохранились, чтобы он добавлял и подошел к Лиге чемпионов в хорошем состоянии.

О невызове Черышева:

— Два дня назад мы с ним говорили, он тренировался уже после травмы. Я его попросил провести еще один тест, он сделал МРТ, позвонил сегодня утром — не до конца зажило, и смысла игрока вызывать нет. Его болячка не даст полностью тренироваться, не посчитали нужным его выдергивать.

Из ЦСКА вызван только один игрок — Фернандес, не вызван Дивеев и Обляков:

— Могу добавить и Кучаева. В молодежной сборной ответственные матчи, мы встретились с тренером молодежки и решили, чтобы они максимально отработали те два матча — команда реально будет претендовать на первое место. Другое дело — вы назвали фамилии, надо бы ребятам немножко добавлять. Вы, кстати, Чалова не назвали.

О невызове вратаря Кержакова:

— Можно добавить и Дюпина, и Беленова. Команда формируется, и в отношении игроков, которые не дают усомниться в своем мастерстве, стараемся лишних движений не делать. Мы давно не собирались, посмотрим, кто на что готов, и будем внимательно наблюдать.

Источник: РБ-Спорт