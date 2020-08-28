Общее собрание клубов РПЛ состоится 13-14 сентября

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По информации «РБ-Спорт», следующее общее собрание клубов РПЛ запланировано на 13-14 сентября.

Накануне завершился пятый тур чемпионата России. Следующий станет заключительным перед двухнедельным перерывом на игры сборных.

По нашим данным, РПЛ планирует провести общее собрание клубов предварительно 13 или 14 сентября перед возобновлением сезона. Повестка заседания еще не создавалась. Ожидается, что представители клубов обсудят первые шесть туров первенства, календарь, регламент и судейство.

После пяти матчей в турнирной таблице лидирует петербургский «Зенит» с 12 очками. На одно очко от него отстают московский «Спартак» и «Сочи».

Источник: РБ-Спорт