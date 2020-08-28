Ганус: у меня нет решения о моём увольнении

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не получил решения об увольнении со своего поста.

«У меня на руках нет окончательного решения. Мне учредители мне не выслали его. Сначала я дожен его увидеть», – рассказал он «Рейтингу Букмекеров».

Сегодня наблюдательный совет принял решение об увольнении Гануса.

В июле 2020 года Олимпийский комитет России опубликовал отчет об оценке системы внутреннего контроля Российского антидопингового агентства за 2018-2019 годы, подготовленный аудиторской компанией «ФинЭкспертиза». В документе глава антидопингового ведомства Юрий Ганус обвинялся в совершении коррупционных деяний и превышении должностных полномочий.

Источник: РБ-Спорт