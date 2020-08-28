«Оренбург» назначил главным тренером чеха Марцела Личку

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По информации «РБ-Спорт», «Оренбург» подписал контракт с чешским тренером Марцелом Личкой.

На данный момент функции главного тренера исполняет Ильшат Айткулов. 43-летний Личка прилетел в Россию накануне.

По нашим данным, чешский специалист уже сдал отрицательный тест на коронавирус и подписал контракт, поэтому может приступить к работе с командой сразу. Сейчас решается вопрос по заявке тренера в ФНЛ.

Ранее Личка работал главным тренером чешского «Хмела», был ассистентом тренера в польском «Радомяке Радом» и возглавлял брестское «Динамо». С белорусским клубом специалист впервые в истории стал чемпионом страны.

После пяти матчей первенства ФНЛ «Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Столько же очков у лидирующего «Спартака-2», но московская команда провела на один матч больше.

Источник: РБ-Спорт